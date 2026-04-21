El legado de la memoria: una charla necesaria con Enrico Calamai sobre las dictaduras

Un análisis profundo sobre el impacto de la dictadura argentina, el rol de la información en el control social y la persistencia de la desaparición forzada en el presente, a través de la visión del exdiplomático Enrico Calamai.

Hace unos días tuve el privilegio de mantener una conversación profunda con Enrico Calamai , el exdiplomático italiano que desempeñó un papel crucial durante los años más oscuros de la dictadura militar en Argentina. Calamai no fue un simple espectador; él eligió resistir y desafiar el aparato opresor desde su posición, logrando salvar a cientos de ciudadanos argentinos de una muerte casi segura.

A día de hoy, continúa siendo un referente indiscutible en la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica. Nuestra charla, celebrada en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, buscaba trazar una hoja de ruta necesaria para comprender el pasado, analizar nuestra fracturada realidad presente y vislumbrar, con cautela, los desafíos que nos impone el futuro. Las reflexiones que emergieron durante este diálogo son complejas y exigen un ejercicio de honestidad intelectual, ya que la observación del pasado requiere reconocer que las dictaduras no solo aplican violencia física, sino que operan mediante la instrumentalización de mecanismos autoritarios profundamente conectados con modelos neoliberales históricamente impuestos en América Latina. Para Calamai, el análisis de las diferencias es vital para comprender cómo se justifican la crueldad y la arbitrariedad. Durante el encuentro, se hizo énfasis en procesos históricos dolorosos como la reeducación forzada de los jóvenes, la perversa estrategia de la desaparición forzada y el grito desgarrador de las madres buscando a sus hijos en un clima de incertidumbre absoluta. Un elemento fundamental en este análisis es el rol de la información y su manipulación. En las décadas de los setenta y ochenta, la dictadura argentina perfeccionó la lógica de que si no hay registros, no hay crimen, estableciendo una política de silencios y negación sistemática. Esta estrategia de invisibilización del horror, donde el Estado negaba cualquier responsabilidad ante el secuestro de ciudadanos, dejaba a las familias en un laberinto de impotencia donde ni abogados ni jueces tenían margen de maniobra. La dictadura impuso sus propias reglas del juego, creando un entorno de terror donde la verdad era una mercancía que los verdugos se encargaban de enterrar deliberadamente. Aquellas historias de camiones sin matrícula y noches de terror son el testimonio de una barbarie que, lamentablemente, parece encontrar ecos inquietantes en nuestra actualidad. Al analizar el legado de las dictaduras, debemos reconocer que, si bien la democratización y la lucha por la justicia transicional generaron horizontes de esperanza, las heridas no han terminado de cicatrizar. Hoy enfrentamos nuevas complejidades donde las violencias no han cesado y el fenómeno de la desaparición forzada se ha tecnificado y masificado, afectando de manera desproporcionada a países como México. La lección fundamental que nos deja Calamai es que el olvido es el mayor cómplice del autoritarismo. Las políticas del silencio, el control informativo y la clandestinidad de antaño hoy mutan en nuevas formas de opacidad gubernamental. Reflexionar sobre estos cincuenta años no es un ejercicio estático, sino un llamado imperativo a resistir y a no permitir que el poder discursivo oficial nuble la realidad del sufrimiento humano. Reconocer las cicatrices y exigir una política de responsabilidad y justicia es el único camino para no repetir las tragedias que nos marcaron como sociedad. El horror no es un espectro del pasado; es una advertencia constante que requiere ciudadanos vigilantes, capaces de nombrar lo que otros pretenden borrar de la historia pública





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