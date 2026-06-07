El Último de Nosotros: Rumores de cancelación y pausa en la producción de la tercera temporada

La aclamada serie de HBO Max El Último de nosotros enfrenta rumores sobre una posible cancelación de su tercera temporada debido a una pausa en el rodaje. La producción, que se desarrolla en Vancouver, se detendría parcialmente por el Mundial 2026, aunque se espera que no retrase su estreno, programado tentativamente para 2027. La serie continuaría explorando la perspectiva de Abby y la venganza de Ellie.

La serie El último de nosotros, una de las producciones más exitosas de HBO Max, se encuentra en medio de rumores sobre una posible cancelación de su tercera temporada , ya que el rodaje habría sido puesto en pausa.

Esta serie está basada en el videojuego homónimo y transcurre en un mundo postapocalíptico donde los personajes Joel y Ellie deben sobrevivir no solo a terrifying seres que mutan con el tiempo, sino también a un entorno hostil donde la desconfianza hacia otras personas es una constante. La trama abordaría la historia de Abby, interpretada por Kaitlyn Dever, ofreciendo su perspectiva después de que ella asesinara a Joel, mientras Ellie, encarnada por Bella Ramsey, busca vengarse de ella.

La producción está filmando en Vancouver desde el pasado 2 de marzo, con un calendario que inicialmente comprende el período del 1 de junio al 28 del mismo mes, aunque las razones detrás de esta pausa permanecen un misterio para el público en general. Se espera que la producción termine el 27 de noviembre.

Uno de los motivos de la suspensión de las labores de producción tiene que ver con el Mundial 2026, pues se celebrarán varios partidos en Canadá, lo que podría afectar la logística local. Se espera que la pausa esté considerada dentro del itinerario del proyecto y que no afecte el tiempo de llegada a HBO Max, ya que se trata de uno de los finales más esperados por los fans de la franquicia.

Cabe mencionar que aún no se ha confirmado la fecha oficial de estreno de la tercera temporada, aunque se estima que podría ver la luz aproximadamente en 2027. Neil Druckman, director de la historia, declaró en su momento: Sabemos que será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria. Cada vez es más difícil de hacer, porque cada episodio se vuelve más grande, no quiero esperar cuatro años para terminar 17 episodios, o lo que sea





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