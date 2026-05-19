El M&A latinoamericano retrocedió en número pero ganó en valor en abril

El informe de TTR Data y Datasite revela la cifra de transacciones y su valor agregado en el mercado transaccional de América Latina (M&A) durante el mes de abril. Nuevamente, el informe muestra una disminución en el número de transacciones pero una fuerte suba en su valor.

El mercado transaccional de América Latina ( M&A ) registró hasta abril un total de 685 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 35,852 millones de dólares según el informe más reciente de TTR Data y Datasite.

En comparación con abril de 2025, el número de transacciones descendió un 32% y su valor aumentó en un 47%. En cuanto a abril de este año, se registraron un total de 146 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de 8,370 millones de dólares. Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con un total de 374 transacciones, un descenso del 38% y un aumento del 109% en el capital movilizado.

El segundo sitio fue para Chile con 114 transacciones, un descenso del 8% y una disminución del 17% en su importe en relación con abril de 2025. Argentina fue tercero con 84 transacciones, una baja del 9% y un descenso del 12% en el capital movilizado





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