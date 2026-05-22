El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, insta a los partidos políticos a revisar los perfiles de sus candidatos y a evitar que lleguen al cargo personajes ligados con la delincuencia organizada.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, ha destacado la importancia de que los partidos políticos revisen los perfiles de sus candidatos y eviten que lleguen al cargo personas vinculadas con la delincuencia organizada. Además, ha llamado al Congreso para que analice con responsabilidad la implementación de la nueva reforma judicial y garantice la legitimidad democrática.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García , sostuvo que es tarea de los partidos políticos revisar los perfiles de sus candidatos y con ello impedir que lleguen al cargo personajes ligados con la delincuencia organizada.

Luego de participar en el seminario regional ‘Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia’ organizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el magistrado presidente también hizo un llamado al Congreso para que analice con responsabilidad la manera de perfeccionar la implementación de la nueva reforma judicial que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Así como la forma de garantizar que la legitimidad democrática ‘conviva con la independencia, la imparcialidad y la solvencia técnica de quienes imparten justicia’.

‘Es lo correcto, porque la elección judicial constituye un régimen especial por sí mismo’, dijo. Al ser cuestionado sobre el papel del TEPJF para evitar que personas ligadas con el crimen el organizado lleguen a cargos populares, el magistrado presidente destacó que ‘que hay que trasladar esta responsabilidad a los partidos políticos’, pues sostuvo que ‘las autoridades electorales, ni administrativas ni jurisdiccionales, estamos obligados a hacer una revisión de estos perfiles en términos más que de la elegibilidad’.

En tanto, sobre las reformas electorales que recién envió la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del TEPJF dijo que deberán ser estudiadas, pero siempre respetando la autonomía partidista para que ellos definan en términos de sus estrategias políticas sus candidaturas, pero no solamente que sean competitivas, sino que sean electivas.

‘El sistema electoral mexicano desde el 2015 no ha tenido modificaciones sustanciales y este ha sido probado’ dijo. Asimismo, recordó que la nulidad de la elección ‘es la pena de muerte en el derecho electoral’, por lo que consideró que en caso de que pase una reciente propuesta en la materia, los casos deben acreditarse plenamente mediante pruebas





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