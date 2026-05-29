El mal de ojo: una creencia que afecta a millones de personas

La creencia en el mal de ojo es una maldición que supone la existencia de una mirada envidiosa que puede afectar a bebés, niños y adultos sensibles.

La creencia en el mal de ojo es una maldición que supone la existencia de una mirada envidiosa que puede afectar a bebés , niños y adultos sensibles .

Esta creencia tiene sus raíces en la antigüedad y se estima que tiene de cientos a miles de años. Los primeros casos documentados del mal de ojo datan de la Edad Media, donde estaba asociado a las prácticas de las brujas.

Sin embargo, la idea tiene bases en creencias más antiguas. En la Grecia de tres o cuatro siglos antes de la Era Común se encuentran referencias a los daños causados por la mirada envidiosa. La idea de que los niños y los bebés son los más afectados por el mal de ojo podría haber nacido de las afirmaciones de Plutarco, quien decía que la mirada maliciosa podía matar a animales pequeños e incluso niños.

Los amuletos y las historias mitológicas nos hablan de seres o personas con ojos celestes como las causantes del mal de ojo. Los orígenes del Nazar datan de aproximadamente 1500 años antes de la Era Común y en el antiguo Egipto era común encontrar amuletos con la forma del ojo de Horus.

A pesar de la creencia en el mal de ojo, no existen fundamentos ni pruebas de que en verdad la envidia pueda hacerte daño a ti o a tus seres queridos





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