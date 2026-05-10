El mapa de la Liguilla se ordena en la jornada dominical

La jornada dominical será clave para definir el camino de los equipos en la Copa MX. Chivas, Pachuca, Toluca, Pumas y América lucharán por los puestos de Semifinales, donde el equipo mejor ubicado en la tabla general se clasificará automáticamente.

El criterio de desempate será clave en ambas series. En Cuartos de Final y Semifinales , si el marcador global termina igualado, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general , beneficio que en esta ronda favorece a felinos y Tuzos.

Con Chivas ya instalado en Semifinales tras eliminar a Tigres por mejor posición en la tabla, la jornada dominical terminará de ordenar el mapa de la Liguilla. Pachuca quiere tumbar al campeón, Toluca busca una reacción de autoridad, Pumas intenta hacer valer su liderato y América llega obligado a ganar en CU para evitar una eliminación temprana ante uno de sus rivales más importantes.

El duelo entre Pachuca y Toluca se disputará este domingo a las 5 de la tarde, en el Estadio Hidalgo. La transmisión está programada por FOX One, en una serie donde los Diablos Rojos deberán asumir riesgos desde el arranque para evitar que el reloj juegue a favor de los Tuzos. Más tarde, Ciudad Universitaria será escenario de una de las eliminatorias más atractivas de la Liguilla: Pumas vs América.

El Clásico Capitalino llega empatado 3-3 tras una Ida llena de emociones, en la que las Águilas rescataron el resultado después de verse abajo 3-1, con goles de Henry Martín y Alejandro Zendejas desde el punto penal. Pumas, líder general del Clausura 2026 con 36 puntos, tiene la ventaja deportiva en caso de otro empate global, por lo que América está obligado a ganar en el marcador agregado para avanzar a Semifinales.

Ese factor convierte al partido en un duelo de paciencia para los universitarios y de urgencia para los azulcremas, que deberán equilibrar su vocación ofensiva con el cuidado defensivo ante un rival que fue el mejor equipo de la fase regular. El partido Pumas vs América se jugará este domingo 10 de mayo a las 7:15 de la noche, en el Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro podrá verse por Canal 5, TUDN, Canal 7 y ViX Premium, de acuerdo con la agenda de transmisión reportada para la Vuelta de Cuartos. El criterio de desempate será clave en ambas series. En Cuartos de Final y Semifinales, si el marcador global termina igualado, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla general, beneficio que en esta ronda favorece a felinos y Tuzos





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