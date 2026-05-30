El mayor golpe contra el huachicol en Nuevo León en ocho años

La operación en Cadereyta, Nuevo León, confirma el peso de Nuevo León dentro de una ruta donde convergen almacenamiento, traslado carretero, ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y redes vinculadas con el contrabando de hidrocarburos. En menos de un año, la entidad apareció en tres de los 12 mayores aseguramientos del sexenio actual.

El decomiso de un millón 71 mil litros de hidrocarburo ilegal en Cadereyta , Nuevo León , se encuentra entre los mayores golpes contra el huachicol en los últimos ocho años, situándose en el noveno lugar por volumen entre los aseguramientos individuales documentados desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

Los 12 mayores golpes identificados en ese periodo suman 45 millones 895 mil 268 litros, cantidad suficiente para llenar más de 18 albercas olímpicas





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