El equipo de fútbol mexicano obtuvo su tercero campeonato en el Viejo Continente cuando Arsenal coronó la Premier Leaque con éxito en la liga griega. Durante el partido, el rival mexicano se adelantó en el marcador y eso provocó nerviosismo en la afición local. Aun con algunas jornadas por delante, el equipo del futbolista azteca ya aseguró una liga más.

El mediocampista tricolor obtuvo su tercer campeonato en el Viejo Continente cuando Arsenal capturó la Premier Leaque coronando en la liga griega, y así concluyó la temporada 2025-2026 antes del comienzo del Mundial 2026.

Durante el partido, el rival mexicano se adelantó en el marcador y eso provocó nerviosismo en la afición local. La reacción fue casi inmediata y así se mantuvo hasta los minutos extras del segundo tiempo. Aun con algunas jornadas por delante, el equipo del futbolista azteca ya aseguró una liga más en su amplio historial de títulos que posee el histórico equipo griego.

Ante este panorama, el mexicano puede relajarse para enfocarse en llegar de la mejor manera al Mundial 2026





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