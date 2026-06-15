El Memote habla sobre su experiencia en la Selección Mexicana en el Mundial de Norteamérica 2026

El jugador de los Pumas, conocido como el Memote, compartió sus sentimientos sobre estar en la Selección Mexicana en el Mundial de Norteamérica 2026.

El jugador de los Pumas, conocido como el Memote, compartió sus sentimientos sobre estar en la Selección Mexicana en el Mundial de Norteamérica 2026. Aseguró que se siente preparado y contento por estar en esta experiencia.

Comentó que cada día es un regalo estar en la concentración y que ha valido la pena. También habló sobre la inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, afirmando que fue uno de los mejores días de su vida. Su objetivo es aportar a lo que el entrenador Javier Aguirre necesita dentro del terreno de juego. El Memote reconoció que está disfrutando al máximo esta experiencia y que se siente tranquilo y sin obsesiones.

A pesar de que tiene planes de cambiar a Raúl Jiménez por Guillermo Martínez en la ofensiva, se mantiene enfocado en su objetivo de sumar una segunda victoria para el equipo. La Selección Mexicana buscará sumar su segunda victoria para asegurar el primer lugar del Grupo A. El equipo de Javier Aguirre tiene la oportunidad de hacer historia en el Mundial de Norteamérica 2026.

El Memote y el resto del equipo están listos para dar lo mejor de sí y hacer que su país se sienta orgulloso. La Selección Mexicana ha estado trabajando arduamente para llegar a esta etapa y ahora es el momento de dar lo mejor de sí. El equipo está unido y listo para enfrentar cualquier desafío que se les presente. La pasión y el esfuerzo del equipo serán clave para su éxito en el Mundial de Norteamérica 2026





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