El mercado de apuestas online en Latinoamérica crece a un ritmo vertiginoso. Se proyecta que pase de aproximadamente 1,700 millones de dólares en 2023 a más de 6,700 millones para 2027. México, junto con Brasil y Colombia, lidera este crecimiento. Solo en nuestro país, las apuestas deportivas ya representan más del 56% del juego en línea y mantienen tasas de crecimiento de doble dígito. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el impulso apenas comienza.

El mercado de apuestas online en Latinoamérica crece a un ritmo vertiginoso. Se proyecta que pase de aproximadamente 1,700 millones de dólares en 2023 a más de 6,700 millones para 2027.

México, junto con Brasil y Colombia, lidera este crecimiento. Solo en nuestro país, las apuestas deportivas ya representan más del 56% del juego en línea y mantienen tasas de crecimiento de doble dígito. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el impulso apenas comienza. Las plataformas de apuestas han perfeccionado el funnel: bonos de bienvenida atractivos, apuestas en vivo, cash out inmediato y algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de sesión.

Los datos duros son preocupantes. En México se estima que entre 3.9 y casi 4 millones de personas presentan algún grado de juego problemático o patológico. Aunque la prevalencia general oscila entre el 1% y 3%, la incidencia es significativamente mayor en jóvenes y adolescentes. El acceso 24/7, las notificaciones push, los diseños adictivos y la gratificación inmediata están redefiniendo el concepto de entretenimiento para toda una generación.

Los influencers juegan un papel estratégico en este proceso. Figuras como Nea Solís y otros creadores de contenido se han convertido en prescriptores clave. A través de lives, picks, códigos de registro y contenido aspiracional de viajes y ganancias, logran lo que la publicidad tradicional difícilmente consigue: generar confianza y normalizar la conducta entre sus seguidores. Es marketing de alto rendimiento.

Efectivo. Pero también de alto riesgo ético. Las empresas que entiendan esto no solo mitigarán riesgos, sino que posicionarán su propósito en un mercado que, tarde o temprano, demandará mayor responsabilidad. El desafío regulatorio y ético está sobre la mesa.

No se trata de prohibir, sino de avanzar hacia una regulación inteligente que incluya límites de depósito reales, autoexclusión efectiva, verificación robusta de edad y campañas de prevención con verdadero impacto. Las empresas que adopten un enfoque responsable -transparencia, protección al usuario vulnerable y comunicación honesta- tendrán mayor probabilidad de generar lealtad duradera y reducir riesgos reputacionales. Apostar por el crecimiento sin considerar el impacto social es, en términos de marca, una estrategia de cuotas cortas.

Las empresas que entiendan esto no solo mitigarán riesgos, sino que posicionarán su propósito en un mercado que, tarde o temprano, demandará mayor responsabilidad





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