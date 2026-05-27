El mercado de los metales preciosos: entre la inversión, la demanda industrial y la ética minera

Análisis del comportamiento del oro, plata, platino y paladio, su dinámica de precios entre la demanda física y la inversión, el impacto de factores macroeconómicos y la creciente exigencia de diligencia en la cadena de suministro para evitar financiación de conflictos.

Los metales preciosos , en particular el oro, han sido históricamente un refugio financiero en tiempos de incertidumbre. Esa idea sigue presente hoy y se reactiva cuando aumenta la preocupación por la inflación, los tipos de interés o la cotización del dólar .

Los precios de los metales preciosos se mueven como resultado de dos familias de fuerzas. Por un lado, las derivadas de las tensiones en la industria, los suministros y el mercado físico. Por otro, las derivadas de la demanda de inversión, como valor refugio o con fines especulativos. La primera familia recoge los efectos fundamentales: la oferta minera, el reciclaje y la demanda física e industrial.

La segunda familia tiene que ver con la financiarización, es decir, el metal se compra y se vende también para fines de inversión. En ese contexto, su precio incorpora rápidamente los cambios en las expectativas macroeconómicas, como las previsiones sobre la evolución futura de la inflación, el PIB, el empleo o los tipos de interés que hacen los agentes económicos (empresas, hogares e inversores), en la tolerancia al riesgo y en el posicionamiento de los inversores.

Por eso, el precio de los metales puede moverse incluso sin un cambio en la demanda física. Los principales metales preciosos son el oro, la plata, el platino y el paladio.

Sin embargo, en un sentido más amplio, según el contexto técnico o comercial, a veces también se incluyen el rodio, el iridio, el rutenio y el osmio. Analizar el comportamiento de los metales preciosos implica estudiar distintas dimensiones. Por un lado, está la demanda física e industrial, que abarca la joyería, la electrónica, la industria, la medicina, entre otros usos.

Por otro, un conjunto de factores macroeconómicos que influyen en la cotización del oro en los mercados: la evolución de los tipos de interés (si son altos, la inversión en oro se hace menos atractiva), la inflación esperada (mientras el valor del dinero cae, el del oro se mantiene) y la cotización del dólar (el oro cotiza en dólares y tienen entre sí una correlación). En 2025, la demanda física total de oro superó las 5.000 toneladas, por parte de los sectores joyero, industrial y financiero.

El oro se utiliza en joyería, pero también en electrónica y telecomunicaciones debido a su conductividad y resistencia a la corrosión. También se emplea en aplicaciones aeroespaciales, en recubrimientos reflectantes y en protectores de equipos biomédicos y odontológicos. La plata y el platino, los otros dos metales preciosos más valiosos, se emplean no solo en joyería sino también en electrónica, robótica, centros de procesamiento y almacenamiento de datos.

La infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial y la electrificación del transporte (vehículos eléctricos e infraestructura de recarga) han acelerado su demanda. En 2025, la demanda de plata para aplicaciones industriales alcanzó niveles récord, impulsada por la transición energética. En cuanto al platino, si la demanda mundial en 2025 fue de cerca de 243 toneladas, la oferta se quedó en 209 toneladas, generando un déficit estructural.

Pese a ello, la coyuntura de la guerra en el Golfo ha mejorado los datos en 2026: en el primer trimestre del año, la oferta de platino aumentó ligeramente debido a la reactivación de minas en Sudáfrica, principal productor. La oferta de metales, tanto preciosos como no preciosos, está ligada a la minería y, por tanto, puede verse vinculada a potenciales procesos de explotación de personas y a prácticas medioambientalmente nocivas.

Existe el riesgo de que minerales como el estaño, el tantalio, el tungsteno y el oro, cuya extracción y comercio financian conflictos armados, trabajo forzado y violaciones de derechos humanos, entren en las cadenas de suministro globales. Para mitigarlo, en la UE se exige a las empresas que, si esos minerales son necesarios para la funcionalidad o producción de sus productos, realicen un proceso de diligencia debida, es decir, una auditoría exhaustiva y preventiva para identificar riesgos financieros, legales, fiscales, operativos y reputacionales.

Las variaciones en los precios de los metales preciosos pueden venir de distintas fuentes: un cambio macroeconómico, un giro industrial o los vaivenes del mercado. Entender el mercado de los metales preciosos exige una visión integral del sector, desde la extracción en las minas hasta el uso industrial y joyero del oro, el platino y la plata, y su empleo como inversiones que mantienen su valor en tiempos de gran incertidumbre.

También está el reto de manejar la oferta y la demanda de unas materias primas valiosas y limitadas, y garantizar una gestión ética de los procesos de extracción, tanto en la protección del medioambiente como en el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y asegurando que los recursos generados por la minería no sirvan para perpetuar conflictos armados. En definitiva, cumplir con las normativas de control se ha vuelto una prioridad ineludible para operar de manera sostenible y legal en el mercado de los metales preciosos





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