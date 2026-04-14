El MET Consagra la Moda: Nuevas Galerías Reflejan su Valor Artístico

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York amplía su Instituto del Traje con nuevas galerías que consolidan la moda como una forma de arte. La exposición 'Costume Art' explorará la intersección de la moda con otras disciplinas artísticas, marcando un hito en la historia del museo.

La moda, ese universo efímero y a menudo incomprendido, finalmente encuentra su lugar prominente en el corazón del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Un cambio significativo que consolida la visión de que la moda es mucho más que simple indumentaria: es una forma de arte, una expresión cultural profunda que refleja y moldea la sociedad. El Instituto del Traje, que por años ha operado en las sombras, emerge con nuevas galerías ubicadas estratégicamente junto al Gran Salón del MET, un espacio que promete redefinir la relación entre la moda y el arte. Esta expansión, impulsada por una larga campaña y un ambicioso proyecto arquitectónico, marca un hito en la historia del museo y de la moda.

La nueva sede, bautizada como las Galerías Condé M. Nast, en honor al editor y visionario que transformó revistas como Vogue y Vanity Fair en instituciones culturales, presentará la exposición “Costume Art”. Esta exhibición explorará el cuerpo vestido, reuniendo prendas y obras de arte de las diversas colecciones del museo, estableciendo así un diálogo enriquecedor entre la moda y otras disciplinas artísticas.

La llegada de las nuevas galerías coincide con un momento de creciente reconocimiento de la moda como una fuerza cultural de primer orden. Artistas, diseñadores y curadores como Maurizio Cattelan, Michael Kors y Tory Burch celebran este cambio, destacando la interconexión de la moda con la cultura pop, la política, la historia y, por supuesto, el arte. Se reconoce que la moda ya no necesita pedir permiso al arte; ambas disciplinas comparten una obsesión común por el cuerpo, el poder, el deseo y el estatus, utilizando la narrativa para trascender la mera exhibición de objetos.

El diseño de las nuevas galerías, a cargo de Peterson Rich Office, es una obra maestra de flexibilidad y atemporalidad. Los arquitectos Nathan Rich y Miriam Peterson, inspirados en la historia del MET, crearon un espacio que se integra perfectamente con la arquitectura existente, evocando la sensación de que siempre ha estado allí. Con sus casi 12,000 metros cuadrados, las galerías se dividen en cinco espacios interconectados, con detalles como umbrales de piedra caliza que recuerdan los arcos del Gran Salón, y suelos de piedra luminiscente que crean una atmósfera de permanencia. La meticulosa atención a la iluminación y la flexibilidad del espacio permitirán a Andrew Bolton, curador del Costume Institute, crear exposiciones que evolucionen y se adapten a las nuevas tendencias, consolidando el papel del MET como un epicentro de la moda y del arte, un lugar donde la moda celebra la belleza, la cultura, la historia y la política.





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