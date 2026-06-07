El Mundial 2026 en Norteamérica: política, gastronomía y deporte se unen en un evento sin precedentes

El Mundial 2026 no solo será un torneo deportivo, sino también un evento cultural y político que mezclará la pasión por el fútbol con la riqueza gastronómica y la diversidad cultural de Norteamérica.

El Mundial 2026 no solo se jugará en estadios, sino que también se vivirá en ciudades que funcionan como retrato político, cultural, deportivo y gastronómico de Norteamérica .

Estados Unidos y Canadá concentrarán 91 de los 104 partidos del torneo, convirtiéndose en los grandes epicentros de la Copa del Mundo más grande de la historia. Estados Unidos aportará 11 sedes, mientras que Canadá recibirá partidos en dos estadios. La ruta mundialista atravesará algunas de las zonas urbanas más influyentes del continente.

Nueva York supera los 8.5 millones de habitantes; Los Ángeles ronda los 3.8 millones; Houston alcanza los 2.3 millones; Filadelfia rebasa el millón y medio, y Dallas se acerca a 1.3 millones. A ellas se suman Atlanta, Boston, Miami, Seattle, Kansas City y San Francisco, ciudades con identidades muy distintas, pero unidas por la magnitud del evento.

En Canadá, Toronto rebasa los 7 millones de habitantes en su zona metropolitana y Vancouver supera los 3 millones, dos centros clave para entender el peso multicultural del país. El Mundial también se jugará desde la mesa.

Atlanta llegará con el sello del pollo frito sureño; Boston, con la clam chowder; Dallas y Houston, con el barbecue y el tex-mex; Kansas City, con sus costillas ahumadas; Los Ángeles, con tacos y cocina coreana; Miami, con el sándwich cubano; Nueva York y Nueva Jersey, con pizza y bagels; Filadelfia, con el cheesesteak; San Francisco, con el sourdough; Seattle, con café y salmón; Toronto, con el peameal bacon sandwich, y Vancouver, con el sushi como símbolo de ciudad portuaria y multicultural. El contexto político también rodeará al torneo.

Estados Unidos llegará bajo la presidencia de Donald Trump, actual mandatario número 47 del país, con una corriente republicana marcada por el conservadurismo, el nacionalismo, el control migratorio, el proteccionismo económico y una agenda de seguridad fronteriza. Canadá, en cambio, será anfitrión bajo el gobierno del primer ministro Mark Carney, líder del Partido Liberal desde marzo de 2025, dentro de un sistema de monarquía parlamentaria y con una visión de centro a centroizquierda enfocada en diversidad, soberanía, competitividad económica y políticas públicas progresistas.

En la cancha, Estados Unidos llega con una mezcla de ilusión y dudas. La llegada de Mauricio Pochettino elevó las expectativas, pero no borró los golpes recientes: la derrota 1-0 ante Panamá en la Semifinal de la Concacaf Nations League 2024-25 y el 2-1 frente a Canadá en el duelo por el tercer lugar dejaron a la selección de las barras y las estrellas fuera del podio, después de haber dominado las primeras tres ediciones del torneo.

Aun así, el equipo estadounidense conserva argumentos para ilusionarse. Su victoria 4-2 sobre Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League mostró pegada, talento y margen de crecimiento. El reto será convertir nombres como Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Gio Reyna y Folarin Balogun en una selección con identidad, oficio y carácter para competir bajo la presión de jugar en casa. Canadá, por su parte, llega con señales de madurez competitiva.

Bajo el mando de Jesse Marsch, la selección de la hoja de maple firmó uno de sus triunfos más simbólicos al vencer 2-1 a Estados Unidos en el SoFi Stadium, con gol decisivo de Jonathan David, resultado que le dio el tercer lugar de la Nations League y confirmó que ya no es una revelación de Concacaf, sino un rival capaz de competirle de frente a cualquiera. Sin embargo, también carga heridas recientes.

La eliminación ante Guatemala en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025, tras empatar 1-1 y caer 6-5 en penales, expuso problemas de control emocional y profundidad de plantel. Aun así, Canadá llegará al Mundial 2026 con figuras como Alphonso Davies, Jonathan David, Tajon Buchanan e Ismaël Koné, además de una generación que ya vivió Qatar 2022 y ahora quiere convertir la localía en algo más que una postal histórica. Estados Unidos y Canadá no sólo serán anfitriones.

Serán parte del relato central de un Mundial que mezclará futbol, política, migración, gastronomía, turismo y presión deportiva. En 2026, Norteamérica no sólo abrirá sus estadios: abrirá también una ventana para entender cómo se vive el futbol en dos países que quieren transformar su papel dentro del mapa mundial





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