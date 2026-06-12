El Mundial de 2026: un cambio en la forma en que entendemos el fútbol

El Mundial de 2026 será un campeonato de gran magnitud con la participación de 48 selecciones, 16 ciudades y un total de 104 partidos. Los equipos con formas distintas de entender el fútbol y las nuevas herramientas visuales harán que seguir cada partido sea mucho más entretenido y inmersivo.

El Mundial de 2026 cambiará la forma en que entendemos el fútbol desde casa. Con la participación de 48 selecciones, 16 ciudades y un total de 104 partidos, este campeonato será de gran magnitud.

Los equipos con formas distintas de entender el fútbol y las nuevas herramientas visuales harán que seguir cada partido sea mucho más entretenido y inmersivo. Además, el uso de inteligencia artificial y la captura de datos en tiempo real permitirán a los entrenadores preparar partidos de manera más efectiva y a los aficionados comprender mejor qué está ocurriendo dentro del campo.

El fútbol de datos comienza en la captura, y en Qatar 2022 ya vimos el famoso fuera de, basado en 12 cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio, capaces de seguir el balón y hasta 29 puntos corporales de cada jugador 50 veces por segundo. Otra de las novedades previstas para el Mundial de 2026 es el uso de recreaciones digitales en 3D para explicar ciertas acciones del partido.

La organización ya ha hablado de que servirán para representar movimientos, posiciones y decisiones arbitrales de una forma mucho más clara. El fútbol de 2026 será enorme en todos los sentidos, y cambiará la experiencia de seguir el campeonato





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