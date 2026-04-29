El Mundial de Fútbol 2026 y el T-MEC: un punto de inflexión para Norteamérica

El Mundial de Fútbol 2026 y la revisión del T-MEC representan un momento clave para la integración económica y el desarrollo de Norteamérica. Este artículo analiza el impacto económico, logístico y social de ambos eventos, destacando cómo el torneo y el tratado están redefiniendo el futuro de la región.

Estamos a pocos días de que Norteamérica inicie dos de los eventos más esperados del año: el Mundial de Fútbol 2026 y la revisión del T-MEC .

Ambos han generado una gran expectativa, no solo por su impacto deportivo, sino también por su relevancia económica y geopolítica. El Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, no es solo un evento deportivo, sino un hito de integración comercial para la región. Se espera que movilice entre 3 y 5 millones de dólares por minuto, consolidando a Norteamérica como una de las zonas más importantes a nivel internacional.

Paralelamente, la revisión del T-MEC, programada para el 1 de julio, se centrará en la relocalización empresarial, la inversión productiva y el futuro industrial. Este tratado, que llegó para quedarse, establece las bases para la integración productiva de la región, acelerando sectores clave como infraestructura, logística y consumo.

Sin embargo, el entorno actual está marcado por presiones proteccionistas, lo que añade complejidad a las negociaciones. El presidente estadounidense, conocido por sus declaraciones controvertidas, sigue generando incertidumbre en los mercados globales. A pesar de esto, el T-MEC sigue siendo un pilar fundamental para la estabilidad económica de Norteamérica. El Mundial de Fútbol 2026 será una prueba de fuego para evaluar las necesidades logísticas y de infraestructura de la región.

Según estimaciones de analistas, el evento aportará un 0.1% al PIB nacional, elevando el crecimiento proyectado de 1.5% a 1.6%. Además, se espera una derrama económica de 36,487 millones de pesos nominales por la llegada de turistas extranjeros. En las ciudades anfitrionas, como la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, se prevén crecimientos económicos significativos, con incrementos de hasta 3 puntos porcentuales.

La coincidencia entre la revisión del T-MEC y el Mundial marca un punto de inflexión para las decisiones industriales en México. Mientras el tratado define la certidumbre jurídica y la integración productiva, el torneo ofrece una ventana estratégica para ubicar operaciones en zonas de alto dinamismo. Actualmente, México cuenta con 477 parques industriales, con la región centro (Estado de México, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México) concentrando el 30% de la absorción nacional.

La región noreste, por su parte, ofrece 34 millones de metros cuadrados, la cifra más alta del país, y absorbe el 33% de la demanda bruta nacional. La Copa del Mundo 2026 será el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones, 16 ciudades sede y tres países organizadores. Se estima que movilizará miles de millones de dólares y generará más de 824 mil empleos de tiempo completo en sectores como hospitalidad, logística y comercio.

El impacto económico global del torneo se calcula en más de 80 mil millones de dólares en actividad económica y alrededor de 40.9 mil millones de dólares en contribución al PIB mundial. Las ciudades anfitrionas, como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Dallas, Seattle, Toronto, Vancouver, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, esperan beneficios significativos. Durante el torneo, se registrarán niveles récord de ocupación hotelera y un fuerte dinamismo económico en las regiones anfitrionas.

El flujo de visitantes impulsará la demanda de hoteles, restaurantes, transporte y comercio local, mientras que la visibilidad internacional del evento podría impulsar el turismo en los años posteriores. El turismo será uno de los pilares del impacto económico del torneo, con una estimación superior a los 7.5 mil millones de dólares.

Los estudios indican que los turistas permanecerán en promedio alrededor de 12 días en los países anfitrionas, con un gasto diario cercano a 416 dólares, incluyendo alojamiento, alimentación, transporte y entretenimiento





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