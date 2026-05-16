El Mundial de Futbol 2026 traerá precios muy altos a los Estados Unidos

Este análisis presenta una perspectiva sobre los costos que puede enfrentar un visitante en los Estados Unidos si desea asistir a algún partido de la Copa del Mundo. Con un presupuesto de reuniones, los costos pueden variar y puede ser entre 3500 a 4500 dólares por persona si se Compraearlybird" Estimates also vary based on factors like job, prior work history, what day are you available to work, etc.

Estados Unidos vivirá un Mundial de Futbol muy caro. ¿Quieres entrar a Estados Unidos para ver algún partido de la Copa del Mundo? , podría ser una experiencia cara por lo que verbas, como hotel, entradas, transporte y gastos más.

Se presentan espere, si no te atreves, el costo puede ser hasta 10 mil dólares sin lujos. Por eso, un análisis sobre las tarifas y costos de la Copa del Mundo.

"Uso de la autorización electrónica y visado de visitante depends on where you are coming from, but here are the options for some countries like Australia, Japan, etc





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