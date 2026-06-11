El Mundial de la FIFA 2026: Un evento logístico de proporciones y una transmisión en vivo y gratuita por la televisión Azteca

El Mundial de la FIFA 2026 será un evento logístico de proporciones, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre tres países. Estados Unidos se perfila como el país con la infraestructura y capacidad organizativa más sólidas, mientras que México y Canadá se presentan como las sorpresas del torneo. La televisión Azteca transmitirá en vivo y gratuito 32 partidos de la Copa Mundial, incluyendo los del debut de México ante Sudáfrica y los de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

El Mundial de la FIFA 2026 será un evento logístico de proporciones, con 48 selecciones y 104 partidos repartidos entre tres países. Estados Unidos se perfila como el país con la infraestructura y capacidad organizativa más sólidas, mientras que México y Canadá se presentan como las sorpresas del torneo.

La televisión Azteca transmitirá en vivo y gratis 32 partidos de la Copa Mundial, incluyendo los del debut de México ante Sudáfrica y los de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal





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