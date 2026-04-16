El Mundial Llega a Parque La Mexicana: Proyecciones Gratuitas y Experiencia Turística en Santa Fe

La Alcaldía Álvaro Obregón proyectará partidos de la Copa Mundial de Fútbol de forma gratuita en el Parque La Mexicana. La iniciativa busca atraer turismo y fomentar la economía local mediante un registro previo y un Pasaporte Turístico con ofertas.

La Alcaldía Álvaro Obregón ha anunciado una iniciativa emocionante para que los residentes y visitantes puedan disfrutar de la fiebre del Mundial de Fútbol sin salir de la ciudad. El emblemático Parque La Mexicana , ubicado en la vibrante zona de Santa Fe , se convertirá en el epicentro de esta celebración deportiva, proyectando una selección de los partidos más esperados de la Copa Mundial.

Lo más destacado de esta propuesta es que el acceso a estas proyecciones será completamente gratuito, democratizando así la experiencia para todos los aficionados. Para garantizar una organización fluida y una experiencia óptima para todos los asistentes, el acceso a las proyecciones se realizará a través de un registro previo en la aplicación móvil La Grada en La Mexicana. Este sistema permitirá a la alcaldía gestionar el aforo y asegurar que el evento se desarrolle en un ambiente seguro y agradable. El edil, durante una conferencia de prensa celebrada esta mañana, detalló que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar la zona y atraer al público a través de una oferta cultural y de ocio enriquecida. Se están impulsando diversas acciones para transformar espacios como el Parque La Mexicana en centros de actividad con una programación cultural diversa, complementada con la propuesta gastronómica de los restaurantes locales, buscando ofrecer una experiencia integral que vaya más allá de la simple proyección de los partidos. Además de las proyecciones mundialistas, la Alcaldía Álvaro Obregón está trabajando en la creación del Pasaporte Turístico AO. Este pasaporte ofrecerá descuentos y promociones exclusivas en restaurantes y negocios de la demarcación, incentivando así el consumo local y brindando beneficios tangibles a quienes visiten la zona durante el Mundial. En paralelo, se ha buscado la colaboración de figuras como Gabriela Cuevas, con el objetivo de atraer a las selecciones de fútbol que disputen partidos en la Ciudad de México para que se hospeden en hoteles de la zona de Santa Fe. La justificación de esta estrategia radica en la sólida infraestructura de seguridad que ofrece la alcaldía, garantizando la protección de los jugadores, sus equipos y sus comitivas. Con la disponibilidad de 2 mil habitaciones de hotel en la zona, se busca posicionar a Santa Fe como un destino atractivo para el alojamiento de las delegaciones deportivas. Asimismo, se está desarrollando un distintivo de sostenibilidad para la alcaldía, invitando a los establecimientos a someterse voluntariamente a procesos de verificación y mejora en sus prácticas, promoviendo así un desarrollo más responsable y ecológico en la región





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