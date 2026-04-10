El Mundo del Motor en Movimiento: Cambios en la Fórmula 1 y Éxito en la Fórmula E y NASCAR

Anuncios importantes en la Fórmula 1, con la partida del ingeniero de Verstappen, y la expansión de la Fórmula E y NASCAR, con resultados emocionantes y eventos destacados.

La Fórmula 1 experimenta un momento de transición con anuncios significativos que podrían reconfigurar el panorama de la competición. Gianpiero Lambiase , quien fuera el ingeniero de carrera de Max Verstappen en Red Bull Racing , no renovará su contrato, el cual expira a finales de 2027. Esta noticia genera interrogantes sobre el futuro de Verstappen en la escudería, dado que ambos mantenían una estrecha relación dentro y fuera de la pista.

La partida de Lambiase se suma a una serie de cambios importantes en Red Bull en los últimos meses, con la salida de figuras clave de la organización. Además de las implicaciones internas en Red Bull, la situación de Verstappen se ve influenciada por otros factores. El piloto ha expresado dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1, citando las nuevas regulaciones, consideradas peligrosas por varios pilotos, quienes alegan una falta de prioridad en la seguridad en pista. A esto se suman los resultados poco favorables de su escudería en el inicio del campeonato, lo que podría aumentar la incertidumbre sobre su futuro en la categoría reina del automovilismo.\En el mundo del automovilismo eléctrico, la Fórmula E continúa expandiéndose y cautivando a audiencias de todo el mundo. La temporada 2025 de la Fórmula E vuelve a México, gracias a la alianza con Azteca Deportes, que permitirá a los aficionados disfrutar de uno de los eventos más espectaculares del automovilismo mundial. En un episodio especial, el comentarista y narrador deportivo Carlos Guerrero ‘Warrior’ se traslada del estadio al circuito para sumergirse en la energía de la Fórmula E. Además, se presentaron entrevistas con figuras importantes de la categoría. Dan Ticktum, piloto británico de Cupra Kiro, compartió su visión sobre la Fórmula E, analizando los desafíos que enfrenta la categoría en la temporada 12 y su propia evolución dentro del campeonato. También, Alberto Longo, cofundador y Chief Championship Officer de la Fórmula E, discutió la evolución del campeonato, los desafíos de la temporada 12 y las perspectivas futuras del automovilismo eléctrico. En el marco de la NASCAR México Series 2025, Azteca Deportes cubrió la gran final con entrevistas exclusivas y momentos memorables de esta competencia histórica del automovilismo nacional. El piloto regiomontano Daniel Suárez compartió su trayectoria en la NASCAR Cup Series, su preparación para la temporada 2026 con Spire Motorsports, y el significado de representar a México en la categoría más alta del automovilismo estadounidense.\En cuanto a los resultados de la temporada, Nick Cassidy se hizo con la victoria en el ePrix 14 de Berlín, lo que lo posiciona en el cuarto lugar del campeonato de pilotos. Oliver Rowland, del equipo Nissan, se coronó campeón de la Fórmula E en Berlín, asegurando un triunfo importante para su equipo. Adicionalmente, Dan Ticktum obtuvo la victoria en la ronda 12 de la temporada 2025 de la Fórmula E en Jakarta, demostrando la competitividad y emoción constante de la categoría. Estos eventos resaltan la diversidad y el dinamismo del automovilismo en sus diferentes modalidades, con noticias tanto de la Fórmula 1 como de la Fórmula E y la NASCAR, asegurando un panorama deportivo lleno de emociones y cambios. La salida de Lambiase de Red Bull, la renovación de la Fórmula E en México y los resultados de las competencias de ambas categorías prometen una temporada llena de sorpresas y momentos inolvidables para los aficionados





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