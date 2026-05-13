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El Municipio de Querétaro abrirá 'Bloque Summit 2026' para estudiantes, emprendedores y público interesado en tecnología y medio ambiente en Querétaro

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El Municipio de Querétaro abrirá 'Bloque Summit 2026' para estudiantes, emprendedores y público interesado en tecnología y medio ambiente en Querétaro
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📆5/13/2026 4:29 PM
📰El Economista
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El Bloque Summit 2026 se llevará a cabo en Querétaro, entre el 27 y 29 de mayo, siendo organizado por el Municipio de Querétaro y la Secretaría de Innovación y Tecnología. El evento está dirigido a estudiantes, emprendedores, especialistas y público en general interesado en desarrollo tecnológico y creativo. Cerca de 8000 personas se esperan para participar en el evento, que contará con diversas actividades y charlas sobre inteligencia artificial, videojuegos y emprendimiento.

El Municipio de Querétaro, dirigido por su presidente Felipe Fernando Macías Olvera, abrirá el Bloque Summit 2026, una feria de innovación, videojuegos, inteligencia artificial y emprendimiento, entre el 27 y 29 de mayo en BLOQUE, el Centro de Innovación y Tecnología Creativa.

Cerca de 8000 personas se espera participen en el evento, que contará con conferencias, ferias de empleo, clases masivas y experiencias inmersivas como Laser Tag y Just Dance, los cuales cerrarán la cita. La agenda incluye charlas como 'El arte de encontrar lo invisible en internet', 'IA: El Próximo Nivel', 'Batalla de Algoritmos', 'Prompting: El nuevo lenguaje universal', 'Mi primer auto con Impresión 3D', 'Por qué la computación cuántica cambiará TODO', 'Escribe menos, haz más Python: el lenguaje del mañana', 'Código Enigma: Encuéntrame si puedes' y 'El ADN del Gaming y Gestión Inteligente de Conflictos en Equipos 4.0'

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