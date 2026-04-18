El Museo del Estanquillo Inaugura "Elena Poniatowska Amor. Archivo personal" en Vísperas de su Cumpleaños 94

El Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis presenta una extensa exposición titulada "Elena Poniatowska Amor. Archivo personal", que recorre más de 50 años de la vida y obra de la icónica escritora mexicana. La muestra, que coincide con su cumpleaños 94 y el 20 aniversario del museo, exhibe 409 piezas, incluyendo fotografías, audios, obras de arte, vestuario y libros, ofreciendo un panorama de su legado literario, periodístico y artístico, así como de la historia social y cultural de México.

En honor a la prolífica escritora, periodista y artista visual Elena Poniatowska Amor, quien celebra su cumpleaños número 94, el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis ha abierto sus puertas el 18 de abril para presentar la exposición Elena Poniatowska Amor. Archivo personal.

Esta exhibición, cuidadosamente curada por Moisés Rosas, reconocido ex director del museo y amigo cercano de la homenajeada, es un tributo a su vida y obra, contando con el invaluable respaldo de la Fundación Elena Poniatowska Amor, liderada por su hijo Felipe Haro. El director del museo, Alejandro Brito, destaca la singularidad de esta muestra, que coincide con el vigésimo aniversario del recinto fundado por el célebre Carlos Monsiváis, un colega y entrañable amigo de Poniatowska. La exposición despliega un impresionante conjunto de 409 piezas, una rica amalgama de fotografías, grabaciones de audio, obras de arte, vestuario y libros. Estos elementos se entrelazan para trazar un recorrido fascinante a lo largo de más de cinco décadas de una trayectoria profesional y vital sin parangón. Más allá de narrar la biografía de esta icónica figura, la princesa polaca que arribó a México en 1942 y autora de obras maestras como Hasta no verte, Jesús mío (1969), La noche de Tlatelolco (1971) y Tinísima (1992), la exposición se erige como un espejo de la historia social y cultural de México, extendiendo su influencia hasta nuestros días. Moisés Rosas, en el texto de sala que acompaña la muestra, subraya la misión fundamental de esta exhibición: hacer visible una porción del vasto legado de Elena Poniatowska, compuesto por innumerables palabras, páginas, artículos, capítulos de libros, conferencias y entrevistas. El objetivo es que el público pueda vislumbrar la pasión incansable y el espíritu vivaz que han caracterizado su prolífica carrera. Rosas añade que la exposición es también un emotivo homenaje a su intelecto, su compromiso político, su perspicaz mirada y su inconfundible pluma, elementos que han tejido la esencia misma de México. Pero, sobre todo, es un reconocimiento a su calidad humana, su generosidad desbordante y su compromiso social inquebrantable, virtudes que la han catapultado a ser un referente a nivel universal. La inauguración de esta muestra llega en un momento especialmente oportuno, a pocas semanas de la celebración del cumpleaños 94 de Elenita. El director del museo expresa su profunda satisfacción y orgullo por albergar un archivo de esta magnitud, considerando que no habría habido mejor lugar para su exhibición, dado el profundo vínculo entre Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis. Ambos compartieron no solo una sólida amistad y una estrecha relación profesional, sino también una afinidad notable en sus intereses culturales y sociales. El recorrido por la vida de la autora se concibió a través de varios núcleos temáticos. El primero de ellos narra su llegada a México en compañía de su madre y hermana, presentando una colección de fotografías íntimas de su archivo personal. El segundo eje se adentra en su destacada labor periodística en el ámbito cultural, desglosándose en secciones dedicadas a la literatura, las artes visuales, las humanidades, los espectáculos y las artes escénicas. Aquí se exhiben fotografías de las personalidades a las que entrevistó, así como ejemplares de sus libros. El tercer apartado, denominado memoria social, pone de manifiesto su profunda conexión con las luchas y movimientos sociales de México. Se incluyen crónicas sobre el movimiento ferrocarrilero, la revuelta estudiantil de 1968, la lucha feminista en Juchitán y el plantón de Andrés Manuel López Obrador en Reforma, entre otros. También se abordan las repercusiones del terremoto de 1985, evento que inspiró dos de sus libros centrados en la movilización social. La faceta de Elena como fotógrafa ocupa otro espacio relevante, con imágenes capturadas por ella misma que revelan su particular visión de México y de su propia existencia. Asimismo, se presentan ejemplos de su incursión en las artes plásticas. Finalmente, la exposición concluye con un apartado dedicado a la fundación que resguarda este valioso archivo histórico, un testimonio vivo y vibrante que documenta más de 50 años de su incansable trabajo y legado. Respecto a su faceta más reciente como artista visual, se destaca su cercanía a las diversas manifestaciones artísticas mexicanas de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Elena plasma en su arte lo aprendido, lo observado y aquello que le da sentido a su vida, trascendiendo el rol de entrevistadora para convertirse en creadora. La exposición permitirá al público descubrir que, además de su maestría en la palabra, Elena se expresa con igual maestría a través de la lente de su cámara y la pincelada de su lienzo. La tarea de narrar simultáneamente la vida de Elena Poniatowska y la historia de México del siglo XX, a partir de un acervo tan abundante, presentó desafíos significativos. La selección de las 409 piezas que componen la muestra se realizó con esmero para reunir los elementos más representativos y distintivos de su obra, incluyendo más de 60 de sus libros





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