El Museo Vivo del Muralismo celebra su primer aniversario con una programación especial

El Museo Vivo del Muralismo (MVM) conmemora su primer año de existencia con una serie de actividades culturales, artísticas y educativas que se llevarán a cabo del 20 de septiembre al 5 de octubre. El programa incluye conversatorios, conciertos, talleres y la participación de artistas destacados, reafirmando su compromiso con el arte público, la memoria histórica y la educación. La celebración se enmarca en el contexto de la tradición muralista del edificio de la Secretaría de Educación Pública.

Las jornadas conmemorativas se desarrollarán del 20 de septiembre al 5 de octubre, siguiendo el espíritu del Museo Vivo del Muralismo ( MVM ): con arte expresivo, palabras que conectan, juegos que enseñan y música que emociona. La novena edición de Noches de Museos, programada para el 24 de septiembre de 2025, presentará a la Orquesta de Alientos y al Mariachi de la Guardia Nacional como invitados especiales.

A un año de la creación del MVM, ubicado en la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se llevarán a cabo actividades conmemorativas para celebrar su primer aniversario. El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, anunció una programación diversa y significativa bajo el lema “Un año de fiesta entre murales”.\Durante este periodo de celebración, el MVM ofrecerá al público cuatro conversatorios, seis conciertos, sesiones de cuentacuentos y diversas actividades lúdicas. Estas actividades reafirman su vocación como espacio dedicado al arte, la educación y la construcción de identidad comunitaria. Delgado Carrillo destacó la importancia de este complejo cultural desde su fundación, bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Desde su apertura el 25 de septiembre de 2024, bajo la dirección de la antropóloga Gloria Angélica Falcón Martínez, el Museo Vivo del Muralismo se ha consolidado como un referente del arte público y la memoria histórica. El secretario expresó su entusiasmo por el aniversario, reconociendo el valor simbólico y educativo del recinto. Como parte de la conmemoración, la edición de septiembre de Noches de Museos tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a partir de las 17:00 horas. El programa incluirá la presentación de la Orquesta de Alientos y el Mariachi de la Guardia Nacional en el emblemático Salón Iberoamericano, así como la visita guiada temática “Lápiz, pincel y pixeles: un recorrido por la alfabetización”, que invitará a la reflexión sobre las diferentes maneras de aprender y enseñar a través del arte mural.\La programación especial del aniversario comienza el sábado 20 de septiembre con el conversatorio “Tina Modotti, una mujer del siglo XXI”, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica y la participación del dibujante Ángel de la Calle y las historiadoras Denise Hellion y Veka Duncan. El domingo 21, se destaca el conversatorio “La mirada fotográfica, charla sobre novelas, cámara y Tina Modotti”, con la escritora Marina Azahua y la artista Carolina Estrada. Entre las actividades del fin de semana del 27 y 28 de septiembre, se presentarán talleres infantiles, una versión especial de la lotería en náhuatl y Jazz Book, con lectura y música en vivo. También se presentarán la Orquesta Femenil de Guitarras Sencuicati y el cuentacuentos Capitán Sztajnszrajber. El sábado 4 de octubre, se realizará un encuentro de cuentacuentos y un concierto de son jarocho con el grupo Conspiración de Zaragoza. Las celebraciones culminarán el domingo 5 de octubre con la participación del Coro de Trabajadores de la SEP, Voces en el Viento, y una búsqueda del tesoro como actividad lúdica de cierre. Estas celebraciones resuenan con la rica historia del edificio que alberga el MVM. Fue en este mismo lugar donde, el 9 de julio de 1922, el entonces secretario de Educación José Vasconcelos pronunció su discurso inaugural, que marcaría el rumbo de la nueva Secretaría de Estado. Vasconcelos aspiraba a un espacio nacionalista, amplio, luminoso y sólido, construido con manos e ideas mexicanas, donde la educación pudiera florecer libremente. En ese mismo discurso, Vasconcelos asignó la decoración plástica y pictórica de los muros del edificio a artistas como Diego Rivera, Roberto Montenegro y el escultor Manuel Centurión, dando inicio a la tradición muralista del recinto, que con el tiempo incluiría obras de David Alfaro Siqueiros, Luis Nishizawa, Manuel Felguérez, Jean Charlot, Amado de la Cueva y María Izquierdo, entre otros. Hoy, el museo conserva más de 3,139 metros cuadrados de murales que narran episodios clave de la historia de México y su sistema educativo. Desde su apertura, el MVM ha revitalizado el histórico edificio ubicado en República de Argentina número 28, en el Centro Histórico, donde el arte, la memoria, la diversidad y la educación han infundido nueva vida a sus muros. A lo largo de este primer año, el museo ha sido un espacio para la expresión de lenguas originarias, música, debates y reflexión, forjando así comunidad y manteniendo vivo el legado del muralismo como una herramienta educativa, crítica y profundamente humana





