El número de jóvenes sin empleo, estudios ni formación superó el millón en el primer trimestre de 2026

El número de jóvenes de entre 16 y 24 años en Reino Unido que ni estudian ni trabajan ni recibían formación alcanzó en el primer trimestre de 2026 un total de 1.012 millones, lo que supone un aumento de 89,000 jóvenes con respecto al año anterior y de 55,000 con respecto al cuarto trimestre de 2025.

El número de jóvenes de entre 16 y 24 años en Reino Unido que ni estudian ni trabajan ni recibían formación alcanzó en el primer trimestre de 2026 un total de 1.012 millones, lo que supone un aumento de 89,000 jóvenes con respecto al año anterior y de 55,000 con respecto al cuarto trimestre de 2025.

De este modo, del total de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, 553,000 eran varones y 459,000 eran mujeres jóvenes. Se estima que el 13.5% de todas las personas de entre 16 y 24 años en el Reino Unido no estudiaban, trabajaban ni recibían formación entre enero y marzo de 2026, lo que implica un aumento de un punto porcentual con respecto al año anterior y de siete décimas en comparación con el último trimestre de 2025.

Limitando a los mayores de edad, el número total de personas de entre 18 y 24 años que no estudiaban ni trabajaban era de 928,000, lo que representa un aumento de 74,000 con respecto al año anterior y de 38,000 con respecto al trimestre anterior. El anuncio de los datos de la oficina estadística del Reino Unido coincide con la publicación del informe independiente encargado por el Gobierno británico a Alan Milburn, exministro de Sanidad del país, sobre la situación del mercado laboral y los jóvenes.

El informe sostiene que la situación no es solo un problema crónico, sino que está empeorando, puesto que no se trata únicamente de desempleo juvenil temporal, sino de uno más profundo, como es la desconexión de los jóvenes del mercado laboral. El autor del informe, Alan Milburn, advierte que la situación es intolerable y representa 'una crisis moral' que además tiene consecuencias económicas.

En este sentido, al margen del coste para la autoestima y la salud de cada mes que un joven pasa alejado de la educación o el trabajo, la situación representa un coste de ingresos futuros para estas personas, incluso si se reincorporan al mercado laboral, ya que perderán hasta 300,000 libras esterlinas (346,500 euros) en ingresos a lo largo de su vida.

Además, hay un coste para el contribuyente y para la economía, ya que a más tiempo que esté un joven sin trabajar ni estudiar, más difícil y costoso será ayudarle a reinsertarse al mercado laboral, por lo que se estima que el coste anual acumulado de alrededor de un millón de 'ninis' asciende a 125,000 millones de libras esterlinas (144,365 millones de euros).

'Esto es más de lo que gastamos en educación cada año. La cuestión ya no es si la situación actual es asequible, sino si es sostenible', advierte Milburn, para quien la desvinculación juvenil se está convirtiendo rápidamente 'en un riesgo económico estratégico para Reino Unido'.

'No podemos quejarnos de la escasez de mano de obra, el bajo crecimiento, el aumento de los costes del bienestar social y la presión sobre los servicios públicos mientras permitimos que el talento de casi un millón de jóvenes se desperdicie', defiende





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