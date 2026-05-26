El nacimiento repentino de un volcán: historia y ciencia detrás del fenómeno

El artículo relata el surgimiento del volcán Parícutin en 1943 y explora las condiciones geológicas que permiten la aparición repentina de volcanes, como el Xitle, y la relación con la actividad geotérmica en Michoacán. Se discute el riesgo de erupciones hidrotermales y se aclara que un géiser no necesariamente evoluciona a un volcán.

El 20 de febrero de 1943, el campesino Dionisio Pulido observó cómo se abrió la tierra donde trabajaba, en medio de la emanación de gases.

El olor a azufre fue acompañado por las piedras que arrojaba el naciente cráter, un brote de magma que se había abierto camino por el manto terrestre y había atravesado la corteza hasta arrojar lava en la superficie. La zona tembló constantemente durante los días siguientes. El Popular alguna vez dijo: "Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de ser propietario de un volcán, no es dueño de nada".

El asunto es que los volcanes pueden surgir así: sin previo aviso, la tierra se abre y mana lava acompañada de gases. Un ejemplo icónico de estos surgimientos repentinos es el volcán de Xitle, cuya irrupción en el paisaje del Valle de México expulsó a los habitantes de Cuicuilco. Los cuicuilcas desplazados no solo abandonaron su hogar al sur del Valle, sino que muchos habrían migrado al norte y contribuido con el florecimiento de Teotihuacán.

No basta con tener lava: para que un volcán surja también hace falta que la roca líquida encuentre su camino a través de la corteza, especialmente en los puntos delgados o con gran actividad geológica, como ocurre en buena parte de Michoacán. Los geólogos y vulcanólogos han estudiado ampliamente la falla de Ixtlán y sus aguas termales, al menos desde los años de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Donde hay manantiales termales hay actividad geotérmica; y donde hay actividad geotérmica, puede haber condiciones que favorezcan el surgimiento de un volcán. No obstante, la sola aparición de un géiser, aun uno fuerte, no indica que vaya a aparecer un volcán en el mismo punto.

En Ixtlán de los Hervores, las aguas alcanzan temperaturas muy altas, de hasta 92 grados centígrados, lo que puede representar un peligro para los visitantes y pobladores: "Las manifestaciones hidrotermales están representadas principalmente por manantiales termales con temperaturas del agua de hasta 92 °C". Además, "existe riesgo de erupciones hidrotermales peligrosas". Incluso, hay indicios de que estas emanaciones pudieron haber sido peligrosas para los habitantes mesoamericanos que poblaron la región antes de la Conquista.

Sin embargo, los estudios no han hallado un peligro inminente que indique o sugiera una erupción de roca. Tampoco hay indicios de que este géiser hallado en El Salitre pueda evolucionar en un volcán. Aunque los géiseres suelen pertenecer a las mismas redes geológicas que alimentan y afectan a los volcanes, su aparición no está necesariamente vinculada. La mayor parte del tiempo, los géiseres erupcionan únicamente líquido y vapor.

Las autoridades locales mantienen vigilancia, recordando que el volcán Parícutin se mantuvo en erupción por más de nueve años, tras haber surgido en la milpa de Dionisio Pulido. Su irrupción sepultó dos pueblos, y sigue siendo un recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza. Este fenómeno geológico nos muestra que, aunque la actividad volcánica puede ser repentina, los científicos continúan monitoreando las señales para prevenir desastres.

La comprensión de estos procesos no solo ayuda a entender el pasado, sino que también prepara a las comunidades para el futuro





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