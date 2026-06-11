El Ángel de la Independencia: El epicentro de los festejos futbolísticos en México

El Ángel de la Independencia se ha convertido en el epicentro de los festejos futbolísticos en México desde el Mundial de 1970. La victoria histórica de la selección mexicana en aquel evento propició la creación de una tradición espontánea que perdura hasta hoy.

El Ángel de la Independencia se consolidó como el epicentro de los festejos futbolísticos en México a partir del Mundial de 1970. El historiador Carlos Calderón Cardoso explicó cómo una victoria histórica detonó esta tradición espontánea que perdura hasta hoy.

En entrevista con Javier Solórzano señaló que, si bien hubo momentos de emoción previos como triunfos en 1962 o 1966, ninguno generó una congregación masiva. Fue en la competencia global de 1970, un evento con importantes novedades como las tarjetas amarillas y rojas y los cambios de jugadores, el que propició el ambiente para el surgimiento de esta costumbre.

El punto de inflexión fue el partido del 7 de junio de 1970, donde la selección mexicana venció a El Salvador 4-0, la victoria más amplia en la historia del equipo hasta ese momento. La reacción fue inmediata.

'Es primera vez y es nuestro marcador además en la historia más amplio que hemos tenido. Y ese día, que es 7 de junio, ocurre algo singular. Termina el partido, la gente empieza a festejar y así de la nada pues algunos van hacia el Ángel de la Independencia', relató Carlos Calderón Cardoso.

Pocas personas acudieron al Ángel de la Independencia, pero marcaron una tradición Lo que comenzó con 10 o 20 personas se transformó rápidamente en cientos de aficionados que, por la tarde-noche, llenaban el monumento. Cantaban el himno nacional, agitaban banderas, tocaban maracas y cornetas, creando una verbena que sorprendió incluso a los reporteros extranjeros. Un periodista, al ser consultado, respondió que era la primera vez que ocurría y que también los había tomado desprevenidos.

Incluso los policías enviados terminaron uniéndose a la celebración. El historiador anticipa que, en la actualidad, si la selección mexicana obtiene buenos resultados, la gente saldrá a festejar desde el principio.

Además, la tradición se ha acrecentado y diversificado geográficamente.

'Ya no solamente es el Ángel, es la Minerva por ejemplo en Guadalajara, la Fundidora en Monterrey. Y yo creo que en diversas plazas porque esto se ha acrecentado', señaló. Estos festejos son un reflejo de la diversidad social, congregando a personas de todas las clases sociales, desde autos de lujo hasta taxis, con la presencia de policías, gente de escasos recursos y extranjeros que se suman a la algarabía, intentando incluso cantar el himno nacional.

Historia y evolución de las celebraciones futbolísticas en el Ángel de la Independencia Desde aquel 7 de junio de 1970, la congregación en el Ángel se convirtió en una costumbre. Aunque México perdió contra Italia en la siguiente fase del Mundial, la gente continuó acudiendo. La magnitud de estos festejos se mantuvo concentrada en el Ángel de la Independencia, a diferencia de otras ciudades o plazas principales del país, donde las celebraciones fueron menores.

Con el tiempo, la tradición se extendió más allá de los triunfos de la Selección Nacional. A partir de la década de los noventa, el Ángel comenzó a ser el punto de reunión para celebrar campeonatos de equipos capitalinos como Pumas, América y Cruz Azul, así como de otros clubes.

Calderón Cardoso recordó festejos memorables, como el de la Copa Confederaciones de 1999, cuando México ganó a Brasil, o el regreso de la selección tras la final de la Copa América de 1993, donde, a pesar de la derrota, la gente desbordó el Ángel y acompañó al equipo desde el aeropuerto





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