El Niño 2026-2027: UNAM y SMN confirman evento muy fuerte y sus impactos en México

Especialistas de la UNAM y el SMN validan el fenómeno El Niño 2026-2027 como muy fuerte, proyectando récords de temperatura y sequías severas para México en 2027.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha confirmado formalmente el establecimiento del fenómeno climático conocido como El Niño 2026-2027, clasificándolo como un evento de intensidad muy fuerte. Esta declaración oficial surge tras el análisis detallado de datos oceanográficos y atmosféricos, marcando un punto de inflexión significativo en la predicción meteorológica para la región y sentando las bases para anticipar los impactos ambientales que se avecinan en los próximos meses y años.

Validación Técnica del Fenómeno Oceánico

Gabriela Reséndiz Colorado, técnica académica de la Unidad de Informática para las Ciencias Atmosféricas y Ambientales (UNIATMOS) perteneciente al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, declaró que el evento ya cuenta con una validación científica sólida. La experta participó el 9 de noviembre pasado en la presentación del Reporte Técnico No. 1, titulado Seguimiento del evento de El Niño 2026-2027, documento emitido en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La confirmación se basa en el Índice Oceánico Relativo de El Niño (RONI), el cual alcanzó un valor de +2.0°C durante el trimestre que abarcó desde agosto hasta octubre de este año. Este incremento representa dos grados centígrados por encima de la temperatura promedio registrada en las aguas del Pacífico ecuatorial. Este nivel de anomalía térmica coloca al fenómeno actual en el mismo rango de intensidad que tres eventos históricos de gran magnitud ocurridos en México: las temporadas 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

A pesar de que el evento ya está establecido, los modelos predictivos indican que aún no ha alcanzado su punto máximo de intensidad. Se estima que el pico del fenómeno, definido como el Máximo del RONI con un valor proyectado de +2.74°C, ocurrirá durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2026. Esta proyección sugiere que la fuerza del fenómeno aumentará considerablemente durante el último trimestre del año.

Récords Históricos de Temperatura y Sequía

La presencia de este fenómeno climático está directamente correlacionada con las condiciones térmicas extremas registradas en 2026. Alejandro Jair García Jiménez, subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del SMN, destacó que el mes de julio de 2026 se posicionó como el segundo más cálido desde que existen registros oficiales, con una temperatura promedio de 26.8°C. Esta cifra refleja una anomalía térmica significativa que ya está afectando la vida cotidiana de la población.

La tendencia al calentamiento continuó con fuerza durante los meses siguientes. En agosto, las temperaturas igualaron el récord histórico de 27.2°C establecido en agosto de 2023. Posteriormente, septiembre de este año se consolidó como el mes más caluroso registrado en la historia del país, alcanzando una temperatura promedio de 26.5°C. Estos datos evidencian una escalada constante de la temperatura media durante el último tercio del año.

Además de las temperaturas promedio, se registraron picos de calor extremo. La temperatura máxima absoluta del año fue de 51.9°C, medida en la ciudad de Mexicali, ubicada en Baja California, el 24 de julio de 2026. Este récord subraya la severidad de las olas de calor que afectan particularmente a las regiones del noroeste del país, donde las condiciones de aridez se intensifican drásticamente.

Mientras las temperaturas suben, las precipitaciones han mostrado una variabilidad extrema y peligrosa. Durante junio, la precipitación acumulada fue un 25.5% superior a lo normal, generando un exceso de agua inicial. Sin embargo, esta tendencia se invirtió abruptamente en agosto, que se convirtió en el mes más seco registrado desde 1941. Este mes clave registró casi un 40% menos de lluvia de la habitual, consolidando una sequía severa en múltiples regiones del territorio nacional.

Proyecciones de Impacto y Riesgos Climáticos

Las consecuencias de este fenómeno no se limitan al presente, sino que se extienden hacia el futuro cercano con riesgos considerables. Jorge Zavala Hidalgo, investigador del ICAyCC, advirtió que es muy probable que el año 2027 traiga olas de calor con mayor intensidad, frecuencia y duración que las experimentadas actualmente. Los modelos indican que existe una probabilidad superior al 50% de que 2027 sea el año más cálido registrado tanto para México como a nivel global, aunque los expertos matizan que no es una certeza del 100%.

Por otro lado, Alejandra Straffon Díaz, investigadora posdoctoral del mismo instituto, detalló los impactos geográficos específicos que se derivarán de la evolución de El Niño 2026-2027. Se pronostica una alta probabilidad de déficit de lluvia en las regiones centro, sur y sureste de México durante el periodo de julio a septiembre de este año, así como durante abril, mayo y junio del año siguiente 2027. Esta sequía prolongada representa una amenaza directa para la agricultura y los recursos hídricos.

En contraste, las regiones noroeste y norte de México tendrán una alta probabilidad de recibir precipitaciones por encima de lo normal entre los meses de noviembre y abril. Asimismo, el Océano Pacífico mexicano experimentará un mayor contenido de calor, lo que incrementa la probabilidad de formación de huracanes de categoría mayor durante la temporada comprendida entre agosto y noviembre. Estos sistemas tropicales tendrán mayor potencial de destructividad debido a la energía térmica disponible en la cuenca.

Los efectos también incluirán una mayor frecuencia de frentes fríos y vientos intensos conocidos como Nortes en el Golfo de México durante la temporada invernal. En las zonas costeras y metropolitanas, se espera un incremento en la ocurrencia de ondas de calor, una deteriorada calidad del aire y un aumento en su magnitud durante la primavera e inicios del verano de 2027. Finalmente, las autoridades advierten sobre una mayor frecuencia de incendios forestales y la intensificación de la sequía en esas mismas fechas primaveral-veraniegas, requiriendo medidas de preparación inmediata.