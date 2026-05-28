El Nissan Versa Exclusive y el Mazda3: un duelo de equipamiento y prestaciones

Comparativa entre el Nissan Versa Exclusive y el Mazda3, dos modelos que se enfrentan en un duelo de equipamiento y prestaciones.

El Nissan Versa Exclusive y el Mazda3 se enfrentan en un duelo de equipamiento y prestaciones. Aunque ambos modelos pertenecen a segmentos distintos, su precio similar los hace rivales directos.

La versión más equipada del Nissan Versa cuenta con un nivel de equipamiento completo, incluyendo faros LED con encendido/apagado automático, una pantalla de mayor tamaño, llave inteligente con encendido remoto, climatizador, cargador inalámbrico y sistema de audio Bose con 8 bocinas. Sin embargo, el Mazda3 tiene la ventaja de la bolsa de aire de rodilla para el conductor y un paquete de ADAS muy completo.

En la parte mecánica, el Mazda3 es superior, con un desplazamiento y potencia/par más elevados, lo que se traduce en una mejor respuesta. La plataforma del Mazda3 ofrece un manejo más refinado y ágil, lo que lo hace más disfrutable en los caminos.

En resumen, el Nissan Versa Exclusive es una compra más inteligente para aquellos que buscan un automóvil familiar, seguro y de bajo mantenimiento, mientras que el Mazda3 es una mejor opción para los entusiastas que priorizan un diseño más atractivo, interiores con mejores acabados y un manejo superior





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