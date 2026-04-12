El nuevo Dewey de 'Malcolm' revela sus miedos al asumir el papel: "No quería arruinarlo"

Caleb Ellsworth-Clark, el actor que interpreta a Dewey en el regreso de 'Malcolm, el de en medio', confiesa sus nervios y temores por no ser aceptado por los fans, tras asumir el rol que popularizó Erik Per Sullivan.

El actor Caleb Ellsworth-Clark , quien interpreta a Dewey en el esperado regreso de 'Malcolm, el de en medio', ha revelado sus miedos y nerviosismo al aceptar el papel. En una entrevista con la revista People, Ellsworth-Clark compartió sus sentimientos sobre asumir el rol que Erik Per Sullivan hizo famoso durante siete temporadas. El joven actor, quien también fue un gran fan de la serie durante su infancia, confesó haber experimentado una gran zozobra al saber que tomaría el lugar de su predecesor. El temor principal residía en la posibilidad de no ser aceptado por los fervientes seguidores del programa, quienes tenían a Dewey como uno de sus personajes favoritos. Ellsworth-Clark entendía la importancia del personaje y la dificultad de suplir a Sullivan, quien dejó una huella imborrable en la serie. Esta preocupación inicial se sumó a los nervios propios de enfrentarse a un elenco y un equipo de producción ya establecidos.

El actor relató que, al llegar al set, la incertidumbre lo embargó. No sabía cómo sería recibido ni si su interpretación convencería a sus compañeros. Sin embargo, para su sorpresa, fue recibido con calidez y apoyo por todos. Esta acogida fue fundamental para que Ellsworth-Clark recuperara la confianza en su trabajo y se sintiera cómodo en el ambiente laboral. 'Estaba muy, muy nervioso al llegar, pero fueron muy cálidos y acogedores, tenía mucho miedo de llegar, pero todos me cuidaron muchísimo y me hicieron sentir como en casa, así que les estoy muy agradecido', declaró. Además de compartir sus preocupaciones y su experiencia en el set, Ellsworth-Clark recordó algunos de sus episodios favoritos de 'Malcolm, el de en medio'. Mencionó particularmente un episodio en el que Dewey utiliza una bolsa con bordados como mochila escolar y, ante las burlas de otros niños, la rellena con ladrillos para defenderse. Este episodio, entre muchos otros, destaca la personalidad y la astucia del personaje, lo cual contribuyó a que se convirtiera en uno de los más queridos por la audiencia.

La decisión de Ellsworth-Clark de aceptar el papel implicó un gran riesgo emocional, dado el legado de Erik Per Sullivan y la popularidad del personaje. Sin embargo, su entusiasmo por la serie y su deseo de honrar el personaje de Dewey lo impulsaron a tomar el desafío.

La revelación de los miedos y las expectativas de Ellsworth-Clark ofrece una perspectiva interesante sobre el proceso creativo y la presión que enfrentan los actores al asumir roles emblemáticos. Su historia resalta la importancia del apoyo del equipo y la calidez del ambiente de trabajo para que un actor pueda desenvolverse con confianza. La entrevista también sirve como un tributo a la serie original y a la conexión emocional que muchos espectadores mantienen con sus personajes. El regreso de 'Malcolm, el de en medio' es un evento muy esperado por los fanáticos, y las declaraciones de Ellsworth-Clark solo aumentan la curiosidad y la expectación. Los fans esperan ansiosamente ver cómo el actor aborda el personaje y si logra capturar la esencia que lo convirtió en uno de los favoritos del público. La serie original, con su humor irreverente y sus personajes entrañables, dejó una huella duradera en la televisión, y el regreso de Dewey, ahora interpretado por Ellsworth-Clark, representa un nuevo capítulo en esta icónica historia. La serie original, con su humor irreverente y sus personajes entrañables, dejó una huella duradera en la televisión. El regreso de Dewey, ahora interpretado por Ellsworth-Clark, representa un nuevo capítulo en esta icónica historia, y los seguidores esperan ansiosamente ver el nuevo rumbo de sus personajes favoritos





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