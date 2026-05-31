El nuevo parque de aventuras EDÉN Naturaleza en CDMX

El nuevo parque de aventuras EDÉN Naturaleza se encuentra en lo que fue el Parque Corpus Christi, en la colonia Guadalupe Tepeyac de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital. Este parque de aventuras ofrece una variedad de atracciones y actividades para todos los gustos y edades.

El nuevo Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDÉN) Naturaleza se encuentra en lo que fue el Parque Corpus Christi, en la colonia Guadalupe Tepeyac de la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital.

Este parque de aventuras ocupa una extensión de más de 20,000 metros cuadrados y fue recientemente remodelado. Su principal atractivo son las torres de aventura conectadas por una serie de puentes colgantes de hasta 12 metros de altura, y con experiencias como retos de equilibrio, salto al vacío y una tirolesa.

Además, hay un muro de escalar de más de 10 metros de altura, un laberinto de árboles con un recorrido de aproximadamente 800 metros cuadrados, estaciones con juegos infantiles, parque canino, trenecito eléctrico para dar paseos por el parque, canchas de básquetbol y futbol, pista para correr y zonas de descanso. EDÉN Naturaleza también cuenta con un zoológico interactivo con 13 réplicas de animales en tamaño real, cada uno acompañado por su respectiva infografía. 6 de ellos son animatrónicos, por lo que se mueven y emiten sonidos.

La entrada a EDÉN Naturaleza es gratuita, aunque hay algunas atracciones que requieren una tarifa adicional. El parque está ubicado cerca de la Estación Graciela de la línea 4 del Trolebús y la Estación Bondojito de la línea 4 del Metro, lo que lo hace accesible para los habitantes de la zona.

El objetivo de EDÉN Naturaleza es proporcionar un espacio seguro y divertido para que los niños y las familias puedan disfrutar de la naturaleza y la aventura en un entorno controlado. El parque está abierto de lunes a domingo, de 9:00 am a 6:00 pm, aunque la hora de cierre puede variar dependiendo de la época del año y la demanda.

Es importante mencionar que el parque tiene un área de picnic y un restaurante para que los visitantes puedan disfrutar de una comida cómoda y segura. En resumen, EDÉN Naturaleza es un destino turístico ideal para familias y niños que buscan disfrutar de la aventura y la naturaleza en un entorno controlado y seguro. El parque ofrece una variedad de atracciones y actividades para todos los gustos y edades, lo que lo hace un lugar único y emocionante para visitar





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