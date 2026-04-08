El NYT revela cómo Netanyahu convenció a Trump de entrar en la guerra contra Irán

Un reportaje del New York Times detalla la influencia de Benjamin Netanyahu en la decisión de Donald Trump de involucrar a Estados Unidos en un conflicto militar contra Irán. El artículo revela reuniones secretas, planes estratégicos y la oposición del vicepresidente Vance, destacando las complejidades de la política exterior y las posibles consecuencias políticas de la guerra.

Así arrastró Trump a EE. UU. a la guerra contra Irán : Netanyahu lo convenció en reunión secreta y otros detalles revelados por el NYT. Un reportaje del New York Times (NYT) expone que Benjamin Netanyahu , ex primer ministro de Israel, fue la figura clave que influyó en Donald Trump para que Estados Unidos se involucrara en un conflicto militar a gran escala contra Irán .

El artículo, publicado el 8 de abril de 2026, detalla cómo las tensiones entre ambos países, que habían disminuido temporalmente tras un cese al fuego acordado, se reavivaron debido a las presiones y la visión bélica compartida entre Trump y Netanyahu. El NYT revela información crucial sobre las motivaciones detrás de la decisión de Trump, citando fuentes anónimas que señalan reuniones secretas y el convencimiento de Netanyahu de que un cambio de régimen en Irán beneficiaría a ambas naciones. El ex primer ministro israelí habría presentado a Trump un plan para derrocar al gobierno iraní, sugiriendo que la inacción era más peligrosa que la intervención militar. El plan incluía la destrucción del programa de misiles balísticos iraníes en unas semanas, la participación de Israel en la fomentación de disturbios internos y el apoyo a figuras de la oposición, como Reza Pahvlai, hijo del último sha de Irán. El artículo destaca la visión compartida de Trump y Netanyahu, quienes creían que el conflicto sería rápido y decisivo. Trump, confiado en la capacidad militar estadounidense, habría sido influenciado por la captura de Nicolás Maduro en Caracas a principios de 2026, lo que reforzó su estrategia de amenazas y negociaciones hostiles. El artículo también revela la oposición del vicepresidente de Trump, que advirtió sobre los altos costos de una guerra de estas características y sugirió un ataque punitivo limitado, similar al realizado en Siria en 2017. \El reportaje del NYT expone que la decisión de Trump de entrar en guerra con Irán no solo se basó en consideraciones estratégicas, sino también en la influencia de Netanyahu, quien presentó un análisis optimista de la situación. Netanyahu argumentó que Irán estaba listo para un cambio de régimen y que Estados Unidos e Israel se beneficiarían de esta situación. La presentación de Netanyahu a Trump mostraba a posibles líderes para el nuevo gobierno no teocrático iraní, como Reza Pahvlai. El plan estratégico de Netanyahu, según el NYT, incluía una combinación de acciones militares y apoyo a la oposición interna iraní. El objetivo era debilitar al régimen desde dentro y facilitar su caída. Además, el plan contemplaba la destrucción del programa de misiles balísticos iraníes y la inhabilitación del Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio global. La confianza de Trump en sus fuerzas militares, alimentada por la operación en Caracas, le hizo creer que la guerra sería rápida y exitosa. Sin embargo, el artículo señala que esta postura contradice las advertencias del vicepresidente de Trump, quien abogó por una solución diplomática y se opuso a una intervención militar a gran escala. La postura del vicepresidente fue ignorada y ahora se especula sobre una posible ruptura política entre ambos.\El artículo del NYT también pone de relieve las posibles consecuencias políticas de la decisión de Trump. El vicepresidente Vance, que se opuso a la guerra, podría distanciarse del presidente, lo que debilitaría aún más su administración. La decisión de Trump de seguir el consejo de Netanyahu podría alienar a votantes que esperaban que Trump cumpliera su promesa de no involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras. La guerra en Irán, con su previsible impacto en la economía y en el número de bajas militares, podría tener consecuencias devastadoras para el gobierno de Trump. El NYT argumenta que la intervención militar estadounidense en Irán no solo es el resultado de una estrategia cuidadosamente elaborada, sino también de una combinación de factores personales y políticos. La influencia de Netanyahu, la confianza de Trump en sus fuerzas armadas y la expectativa de una victoria rápida y fácil influyeron en la decisión de involucrar a Estados Unidos en un conflicto de alto riesgo. El artículo plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones en asuntos de política exterior. El reportaje del NYT deja al descubierto cómo una sola figura puede influir en las decisiones de política exterior de una nación, especialmente en asuntos de guerra. La publicación de esta información por el NYT es una importante ventana a las intrigas políticas y las complejidades de las relaciones internacionales, en especial en una zona de alta inestabilidad como el Medio Oriente





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