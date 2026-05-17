El obispo de Saltillo alerta sobre los riesgos de las tecnologías digitales y la IA en la comunicación social

El obispo de Saltillo, Hilario González García, hizo un llamado a la comunidad y a los profesionales de la comunicación a proteger la dignidad humana y la identidad ante el avance de las tecnologías digitales y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Durante su mensaje dominical por la Ascensión del Señor, el prelado advirtió sobre los riesgos de despersonalización que pueden generar los algoritmos sin ética ni responsabilidad social y la necesidad de revalorar la voz y el rostro humanos como dimensiones esenciales frente al auge de entornos y simulaciones virtuales.

El obispo de Saltillo hace un llamado a la comunidad y a los profesionales de la comunicación a proteger la dignidad humana y la identidad ante el avance de las tecnologías digitales y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA).

Durante su mensaje dominical por la Ascensión del Señor, el prelado advierte sobre los riesgos de despersonalización que pueden generar los algoritmos sin ética ni responsabilidad social y la necesidad de revalorar la voz y el rostro humanos como dimensiones esenciales frente al auge de entornos y simulaciones virtuales. Además, alertó sobre la manera en que los canales de interacción automatizados pueden influir en la intimidad afectiva y emocional de las personas.

Ante este panorama tecnológico, propuso fortalecer el tejido comunitario mediante relaciones interpersonales reales y exhortó a los trabajadores de los medios de comunicación a convertirse en defensores de la verdad y a asumir el compromiso de ‘custodiar rostros y voces humanas’





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