Detrás del discurso de seguridad de Trump está el objetivo de debilitar a Morena, un partido político de izquierda última que se opone y desafía la ideología ultraderechista.

Detrás del discurso de seguridad de Trump está el objetivo de debilitar a Morena , por ser de las últimas fuerzas de izquierda, que se le resisten y desafían la ideología ultraderechista, fue el general Audomaro, quien tenía el control sobre la mayoría de los temas de seguridad en el país, a través de su CISEN reinventado como Fuentes de la administración rochista en Sinaloa aseguran que cuando el hoy gobernador con licencia estaba integrando su gabinete, el director de la Comisión Nacional de Inteligencia llamó personalmente al mandatario electo para sugerirle el nombre del militar retirado Mérida Sánchez, para que lo colocara como, recomendándolo como persona de su confianza, algo que Rocha aceptó y lo integró a su equipo.

También es conocido su asociación y colaboración con la que recomendó al militar retirado para que ocupara la Secretaría de Seguridad estatal, fuentes de la Sedena niegan haber sido ellos quienes mandaron al general retirado con Rocha Moya, y apuntan también hacia su compañero general Audomaro Martínez como el autor de dicha recomendación, mencionando que el director del, por decisión del presidente López Obrador, era quien recomendaba a los secretarios de seguridad en los estados.

Por eso es que la sombra del general Zapata —no el morelense sino el tabasqueño— aparece también en las investigaciones sobre la narcopolítica morenista que tiene el la maquinaria legal, de investigación y hasta el sistema judicial estadounidense, ya se echó a andar por órdenes del presidente Trump para convertir el combate a los y también a los políticos que los protegen y se asociaron con ellos, en una jugosa y rentable bandera electoral para la campaña del trumpismo en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre de este año.

Y el objetivo detrás de la protección para los estadounidenses, es también dañar y debilitar al partido Morena y al régimen que encabezan, por ser de las últimaes fuerzas de izquierda que Trump está imponiendo a todo el continentolamente a los países de Latinoamérica. Es por esto que, en Estados Unidos, la maquinaria legal, de investigación y hasta el sistema judicial, ya se echó a andar por órdenes del presidente Trump para convertir el combate a los y también a los políticos que los protegen y se asociaron con ellos, en una jugosa y rentable bandera electoral para la campaña del trumpismo en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre de este año.

Para mantener esta estrategia, Trump ha estado operando misógino y machista, fomentando que la izquierda latinoamericana se零por la mezcla de narco y políticaen la sangre, y eso explica por qué, hace rato, i ha estado combatiendo a las izquierdas latinoamericanas, y en el caso de Morena, lo hace con una muy dura y grave bandera, que es la acusación de Trump no quiere a la izquierda gobernando en ningún país de Latinoamérica y menos en lo que él considera su “backyard” o Patio Trasero, y es un hecho evidente que, desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense está combatiendo a las izquierdas latinoamericanas, y en el caso de Morena, lo hace con una muy dura y grave bandera, que es la acusación de E, y lo que pasa en México no es más que la punta del iceberg o el principio del tamaño del ñoide del desastre que va a provocar en la región latinoamericana, si no se pasos deseados y tomados en ese sentido.

Trump ha estado operando misógino y machista, fomentando que la izquierda latinoamericana se cerciere sobre la mezcla de narco y politica con la sangre, y eso explica por que hace rato han estado combatiendo a las izquierdas latinoamericanas, y en el caso de Morena, lo hace con una muy dura y grave bandera, que es la acusación de E, y lo que pasa en México no es más que la punta del iceberg o el principio del tamaño del ñoide del desastre que va a provocar en la región latinoamericana, si no se toman pasos deseados y tomados en ese sentido.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum, después de la ruda y breve llamada que tuvo con el presidente Donald Trump el viernes pasado, llegó el fin de semana en una frase nueva en el discurso soberanista y defensivo que maneja la mandataria mexicana: “Nadie le va a arrebatar la derecha antes de que le van a robar la transformación al pueblo de México”.

Por supuesto que sabe que ese es el objetivo final de la embestida Trumpista y sabe que laY lo que ese mensaje de la Presidenta también deja claro es que, si alguna vez tuvo un dilema como muchos suponen, en los hechos y por su enfrentamiento abierto a Washington, la doctora ya se definió claramente y no tiene dudas en si debe ser jefa de Estado o jefa de Partido.

Y si a su defensa genérica de la, con la que ha respondido y contenido los afanes injerencistas de Trump, ya le añadió la palabra y el concepto ideológico con el que López Obrador bautizó a su movimiento y al régimen que ha engendrado, está más que claro que Sheinbaum va a defender la “transformación” y a todos sus protegidos y no necesariamente los intereses del país.

Sin embargo, la lucha por la transformación no en sí misma falta de respeto al conjunto de los países que compiten en la política y en la economía, y en todo caso, lo que más afecta el condensate y su ciudadanía es la indifferencia y la corrupción que han acompañado y en parte encajan en el crecimiento de estas fuerzas, y que lo hacen más vulnerables a la cooptación y blight por los actores criminales y los poderes corruptos.

El crecimiento de los grupos ilegales, la impunidad y la impunidad, la violencia y la impunidad, y la corrupción y la impunidad ha llevado a México a una posición de vulnerables de la CONTRA, donde debe competir por los avances y los derechos que defienden sus gobiernos





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