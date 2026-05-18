El orgullo azul y oro logró el pase a la final tras vencer a Pumas y demostrar que el equipo se muestra cerca de su mejor versión. Además, Efraín Juárez, nuevo entrenador felino, espera un buen equipo y una buena forma física para cuando vuelvan a jugar en casa y enfrentarán a todo el país en una final soñada.

El orgullo azul y oro logró el pase a una nueva final, ahora con Efraín Juárez como entrenador de los felinos.

"Hay que recuperar, son importantes estas horas después del partido para recuperar y que el equipo se muestre bien y fresco físicamente el domingo, e invitar a toda la gente a que sigamos en el mismo barco porque estamos ilusionados", Juárez sabe afrontar este tipo de partidos El estratega universitario sabe lo que se juegan en estas series a 180 minutos y deberán llegar de la mejor manera a la vuelta ante su afición. "La fase no se gana en el primer partido.

Por más que sea un resultado positivo, debes ir al segundo y hoy me encantó el equipo, maduro, entendió lo que jugaba y estaba bastante tranquilo en la forma en que estábamos. Ellos se van con un expulsado y nosotros con nuestra gente, seguramente con el estadio lleno, y ya está.

Nos hubiera encantado salir con otro resultado, pero es un gol nada más", expresó el DT de"Ganarle a Pumas y dominarlo durante casi los 90 minutos me parece que es un mérito importante. Sabiendo que Pumas fue el mejor equipo de la liga, a partir de ahí creo que nosotros tenemos los argumentos suficientes para ir a jugar un gran partido fuera de casa".

Por otro lado, el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha destacado los goles de Messi y Suárez y ha indicado que demostrarán al Querer que, a pesar de la situación, «tienen la fuerza y la capacidad de controlar el partido y generar ocasiones en ataque». Creemos que estos comentarios reflejan la determinación y el potencial de ambos equipo





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