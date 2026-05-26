La empresa mexicana El Oso presenta planes ambiciosos para 2026, incluyendo consolidación en EU, exportaciones a Asia y innovaciones en productos y empaques.

La empresa mexicana El Oso presenta planes ambiciosos para 2026, incluyendo consolidación en EU, exportaciones a Asia y innovaciones en productos y empaques. Después de un 2025 marcado por la incertidumbre debido al desalojo en una de sus fábricas, los directivos de la empresa aseguran que están más fuertes que nunca y con varios proyectos en marcha.

Entre los objetivos se encuentran consolidarse en mercados internacionales como Estados Unidos y Canadá, llegar a nuevas regiones como Asia y innovar en sus productos y empaques. La empresa ya ha iniciado exportaciones a Estados Unidos, específicamente a California, y tiene productos en algunos autoservicios de ese estado. También se ha presentado en plataformas digitales como Amazon Estados Unidos, donde ha habido una respuesta muy interesante.

Además, se están negociando exportaciones a países asiáticos como Nepal, India y los Emiratos Árabes. La empresa también ha presentado su nueva línea El Oso Sport, que incluye productos como gel de limpieza para tenis, blanqueador de entresuelas y limpiador líquido. En paralelo, se vienen innovaciones para su línea tradicional que incluye productos como grasas para zapatos en diversos colores, cremas para brillo y ceras líquidas.

A pesar de enfrentar incrementos en los precios de algunos insumos, la empresa opera con normalidad en su planta de Iztapalapa, donde fabrica entre 70,000 y 80,000 piezas al día y da empleo directo a aproximadamente 150 personas





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