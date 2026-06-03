El PAN critica propuesta de anular elecciones por injerencia extranjera

El líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acusó a Morena de buscar anular elecciones bajo argumentos ambiguos de intervención extranjera, mientras ignora la influencia del crimen organizado. El partido exige una causal clara para anular elecciones donde se demuestre intervención criminal y señala que la crisis de seguridad en México es real y no una invención.

El Partido Acción Nacional ( PAN ) lanzó una dura crítica contra la iniciativa de reforma electoral que plantea la nulidad de comicios en caso de acreditarse injerencia extranjera.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, acusó al partido en el poder, Morena, de utilizar este argumento para anular procesos electorales que no les favorezcan, calificándolo como una maniobra basada en ideas ambiguas y supuestas intervenciones foráneas a modo.

"¿Pedir la extradición de presuntos delincuentes es meterse con el país? ¿En dónde se vulnera la soberanía?

", cuestionó Romero Herrera, desmontando la narrativa oficial. El líder panista remarcó que nadie desea intervención alguna, menos extranjera, y que actualmente no hay potencias extranjeras interfiriendo en los asuntos mexicanos, por lo que el debate está being manipulado. Según su análisis, el verdadero problema es la penetración del crimen organizado en los comicios, un fenómeno que, denunció, sí está ocurriendo en México y que el oficialismo parece ignorar deliberadamente.

"La intervención del crimen organizado en las elecciones. Es decir, la única intervención que no les preocupa es la criminal, la que verdaderamente se está dando en México", afirmó con contundencia. Romero Herrera detalló que son múltiples las evidencias de cómo grupos delictivos roban urnas, amenazan comunidades, presionan a votantes, secuestran a opositores y generan un clima de terror en varias regiones del país.

"Desde el PAN no nos cansamos. Exigimos que se incluya una causal clara para anular cualquier elección donde se demuestre intervención del crimen organizado", concluyó. Esta postura del PAN se enmarca en un contexto de creciente tensión política y de seguridad.

Por un lado, en Zacatecas, el secretario general de la sección 34 del PAN señaló que la exigencia de incluir la anulación por crimen organizado "no es un capricho, es una necesidad", pues las autoridades con las que dialogan "ni han sabido, ni han podido y no han tenido la capacidad para resolver" la crisis, por lo que demandan una reunión urgente con la presidenta municipal. Por otro lado, en Michoacán, la viuda y sucesora del alcalde asesinado Carlos Manzo, Grecia Quiroz, enfrenta una ofensiva política que incluye una reforma electoral local que busca limitar al Movimiento del Sombrero (al que ella pertenece) y una denuncia penal promovida desde el Congreso estatal, controlado por Morena.

Mientras tanto, un reportaje del Los Angeles Times reveló que la investigación estadounidense contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se debe a presuntos vínculos con el crimen organizado, y que a ambos funcionarios les fue cancelada la visa de entrada a EE. UU. desde el año pasado, lo que subraya la gravedad de la infiltración criminal en la clase política.

Frente a este panorama, el PAN busca redirigir el centro del debate electoral: de una supuesta amenaza externa abstracta, a la concreta y documentada injerencia delictiva que, según millones de mexicanos, afecta la integridad de los comicios y la vida democrática. El partido insiste en que cualquier reforma que pretenda blindar las elecciones debe abordar primero y con claridad el fenómeno del narco, que representa un riesgo tangible y cotidiano para la soberanía popular





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