El PAN defiende a la gobernadora de Chihuahua

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, goza de fuero constitucional y no puede ser imputada penalmente. El dirigente del partido advirtió que si el gobierno federal se atreve a hacerlo, su correligionaria tendrá muy buenos abogados para su defensa.

El presidente nacional del PAN , Jorge Romero Herrera, afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, goza de fuero constitucional y no puede ser imputada penalmente.

El dirigente del partido advirtió que si el gobierno federal se atreve a hacerlo, su correligionaria tendrá muy buenos abogados para su defensa. La gobernadora de Chihuahua es investigada por la FGR por su participación en el operativo antinarco realizado en la Sierra Tarahumara, en el que participaron elementos de la CIA del gobierno de Estados Unidos. Este hecho generó fricciones entre el gobierno estatal y federal, así como a nivel internacional.

En conferencia de prensa, Romero Herrera explicó que para proceder penalmente en contra de la mandataria chihuahuense se requiere que la Cámara de Diputados federal y luego el Congreso de Chihuahua aprueben su desafuero. El abogado de Campos Galván, Roberto Gil Zuarth, afirmó que sería una situación de facto que implicaría un golpe a la Constitución, un golpe al federalismo y un acto arbitrario en contra de las libertades y derechos fundamentales de la gobernadora





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