El PAN presume que mostró 'músculo' en la defensa de Maru Campos

El Partido Acción Nacional (PAN) publicó un comunicado en el que presume que mostró 'músculo' durante el cierre de filas del día anterior con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

El Partido Acción Nacional (PAN) publicó un comunicado en el que presume que mostró "músculo" durante el cierre de filas del día anterior con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos .

El PAN destaca la presencia de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; de las gobernadoras Teresa Jiménez (Aguascalientes) y Libia Dennise García (Guanajuato); del gobernador Mauricio Kuri (Querétaro) y de legisladores federales, alcaldes y dirigentes panistas de todo el país. Durante su mensaje, Jorge Romero advirtió que Acción Nacional defenderá a la gobernadora de Chihuahua "hasta donde tope".

Asimismo aseguró que la estrategia del oficialismo terminó fortaleciendo el respaldo ciudadano hacia Maru Campos y hacia Acción Nacional. La presidenta de la Cámara de Diputados informó que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora. La presidenta de la Cámara de Diputados calificó la gestión del político michoacano como "narcogobierno". El expresidente publicó un mensaje mientras la mandataria calificaba la gestión del político michoacano como "narcogobierno".

La presidenta de la Cámara de Diputados informó que venció el plazo para ratificar la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora. La presidenta de la Cámara de Diputados calificó la gestión del político michoacano como "narcogobierno"





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