El PAN reactiva su estrategia política en torno a Maru Campos buscando un nuevo liderazgo nacional

El Partido Acción Nacional aprovecha las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para unificarse y reposicionarse de cara a las elecciones de 2027 y 2030, mientras analistas evalúan sus posibilidades reales de construir una candidatura presidencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha centrado su atención en la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos , lo que ha reactivado al Partido Acción Nacional ( PAN ) de su letargo político.

El PAN, tras perder en los últimos años un 26% de su militancia, cinco millones de votos y la gubernatura de siete estados, busca capitalizar los supuestos ataques del gobierno federal contra Campos para reposicionarse no solo de cara a las elecciones de 2027, sino también pensando en las presidenciales de 2030. Las acusaciones de "traición a la patria" contra la gobernadora, por presuntamente permitir la participación de agentes de la CIA en tareas de seguridad del estado, en medio de amenazas injerencistas de Estados Unidos, se han convertido en el tema aglutinador que Needed el partido.

Según José Manuel Urquijo, consultor en comunicación política, los panistas, que se encontraban dispersos, encontraron en la defensa de Campos una agenda común que los une y los pone en confrontación directa con Morena. La estrategia del PAN incluyó una movilización el 30 de mayo encabezada por el dirigente Jorge Romero, con el lema #YoConMaru, que reunió a expresidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes acusaron a Morena de entregar el poder a los cárteles de la droga.

Durante una sesión extraordinaria del Senado, los panistas usaron playeras con ese lema y defendieron a Campos, promocionándola como un referente del combate al narcotráfico, en contraste con el oficialismo que supuestamente encubre a "narcopolíticos", como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política, señala que se busca posicionar a Campos como figura nacional ante la falta de liderazgos en el partido, fortaleciendo sus atributos de liderazgo y asociándola con resultados en gobernabilidad y seguridad.

Surge la pregunta de si esto es la construcción de una candidatura presidencial. Urquijo menciona que algunos dirigentes panistas sueñan con que este episodio se parezca al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, que lo impulsó a la candidatura presidencial del PRD, y que ven un patrón: "Carlos Salinas hizo a Vicente Fox; Vicente Fox hizo a López Obrador; López Obrador hizo a Xóchitl Gálvez; y ahora Claudia Sheinbaum estaría haciendo a Maru Campos".

Sin embargo, Urquijo califica esto como una "fantasía militante" porque considera que a Campos le falta reconocimiento nacional. Según una encuesta de Enkoll, solo el 32% de la población conoce o ha escuchado de la gobernadora; el 59% considera creíbles las acusaciones en su contra y el 66% respalda que se inicie un juicio político contra ella.

Por su parte, Francisco Abundis, director de Parametría, enfatiza que están "muy lejos" de las elecciones de 2030 como para construir una candidatura presidencial de Campos, y que los señalamientos contra ella son solo un evento. Explica que falta mucho tiempo, habrá muchos otros eventos y actores, y que Campos es un actor local sin dimensión nacional aún.

Añade que si no mantiene presencia pública, su nombre se olvida, y que una candidatura presidencial se construye con constancia y eventos, algo que ella aún no tiene como figura pública. Podría haber intención, pero hay una gran diferencia entre eso y que suceda





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