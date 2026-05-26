El Papa León XIV advierte sobre la IA y llama a su "desarme" en la encíclica Magnifica Humanitas

En su primera encíclica, el pontífice denuncia los riesgos de la inteligencia artificial para la dignidad humana, la paz y el trabajo, y exige marcos legales, supervisión independiente y responsabilidad compartida entre gobiernos, empresas y ciudadanos.

En una jugada histórica, el Pontífice León XIV firmó este lunes en el Vaticano la encíclica titulada Magnifica Humanitas, coincidiendo con el 135.º aniversario de la Rerum Novarum.

El documento, que constituye la primera encíclica del papa, se centra en la amenaza que la inteligencia artificial (IA) representa para la dignidad humana y la paz mundial. El prelado advierte que la proliferación descontrolada de sistemas de IA no solo facilita la desinformación y la manipulación de la opinión pública, sino que también alimenta conflictos armados y abre la puerta a una carrera perpetua de guerra tecnológica.

En sus palabras, la humanidad se encuentra ante una elección decisiva: “levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos”. Con esta metáfora, León XIV llama a la comunidad internacional a “desarmar” la IA, evitando que se convierta en una herramienta de dominación y opresión. La encíclica se estructura en cinco capítulos, una introducción y una conclusión, y propone una serie de principios orientadores para regular la IA.

El Papa subraya que la tecnología no es intrínsecamente mala, pero tampoco es neutral; adopta la cara de quienes la financian, la regulan y la utilizan. Por ello, insta a la creación de marcos jurídicos robustos, una supervisión independiente, usuarios bien informados y una esfera política que no delegue su responsabilidad.

En particular, el pontífice pide que la propiedad de los datos no quede monopolizada por empresas privadas, que los derechos de los trabajadores estén protegidos y que los niños permanezcan a salvo de los riesgos potenciales de la tecnología. Además, llama a enfriar la feroz competencia entre los gigantes de la IA, argumentando que “se necesita una implicación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera”.

Magnifica Humanitas condena también la llamada "dictadura de los algoritmos", describiendo una "Arquitectura de la visibilidad" que premia lo que es visible y margina a los más vulnerables. El pontífice alerta sobre el peligro del control social derivado de la recopilación masiva de datos y la capacidad de los sistemas algorítmicos para perfilar, predecir y orientar comportamientos, lo que constituye un nuevo poder capaz de discriminar a los débiles.

Además, la encíclica denuncia el número creciente de guerras y el debilitamiento de las organizaciones multilaterales, señalando que la industria armamentística actúa como motor de los conflictos. En última instancia, León XIV propone una renovación de la defensa de la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz en la era digital, invitando a todos los gobiernos, organizaciones y ciudadanos a asumir una responsabilidad compartida para garantizar una humanidad verdaderamente magnífica





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