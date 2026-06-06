El papa León XIV inicia su primer viaje apostólico a España con una agenda centrada en la solidaridad y los jóvenes

El sumo pontífice Robert Prevost comienza un tour de seis días por España, comenzando en Madrid con actos protocolarios y una visita a un centro para personas sin hogar, culminando el día con una vigilia juvenil. La visita se da quince años después de la última papal y precede a un posible viaje a Perú.

El papa León XIV inicia este sábado un viaje apostólico de seis días a España , su primera visita al país desde su elección. La agenda comienza en Madrid , donde fue recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia en el aeropuerto internacional.

Tras los protocolos de bienvenida, que incluyeron la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otras autoridades civiles y eclesiásticas, el pontífice se dirigió al Palacio Real para una recepción oficial. Posteriormente, por la tarde, visitará un centro de atención a personas sin hogar ubicado en el barrio de Carabanchel, un gesto que subraya su preocupación por los más vulnerables.

La jornada inaugural culminará con una vigilia de oración y música dirigida a los jóvenes en un espacio abierto, un acto que se espera congrege a multitudes. Este viaje, cuyo lema es "Alzad la mirada", se produce quince años después de la última visita papal a España y coincide con un momento de tensión política en torno a cuestiones sociales y la relación Estado-Iglesia.

Además, el Vaticano anunció que el pontífice tiene previsto viajar a Perú en noviembre, posiblemente dentro de una gira más amplia por Sudamérica, cumpliendo con su deseo de evangelización y cercanía con los fieles del continente. La acogida en Madrid ha sido cálida, aunque también se esperan protestas de grupos laicos y de organizaciones que critican la posición de la Iglesia en debates como el derecho al aborto o la educación.

La visita del papa Robert Prevost, originario de Estados Unidos pero de ascendencia italiana, está siendo seguida con especial atención por los medios españoles y por la comunidad católica mundial. Se han desplegado amplias medidas de seguridad y se han habilitado pantallas gigantes en varios puntos de la capital para facilitar el seguimiento de los eventos.

En el plano diplomático, el viaje fortalece los lazos entre la Santa Sede y España, un país con una profunda tradición católica aunque con una sociedad cada vez más secularizada. Los discursos del papa girarán en torno a la necesidad de "alzar la mirada" hacia una vida con propósito, la solidaridad con los pobres y la construcción de una fraternidad universal.

Su itinerario por otras ciudades españolas aún no ha sido completamente detallado, pero se sabe que visitará lugares de devoción y se reunirá con representantes de la sociedad civil. Mientras tanto, en Perú, el gobierno confirmó los preparativos para recibirlo, un evento que genera expectativa y también debates logísticos y de seguridad en un contexto político complejo.

Esta doble dimensión del viaje, con un prólogo español y un epílogo suramericano, refleja la estrategia pastoral del papa de estar presente en los cinco continentes, priorizando regiones de gran catolicismo pero también con desafíos sociales agudos. La visita a España también recuerda el legado de Juan Pablo II, quien estuvo en el país en 1982 y 2003, y busca revitalizar la fe en una nación donde la práctica religiosa ha disminuido notablemente en las últimas décadas





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa León XIV Viaje Apostólico España Madrid Felipe VI Letizia Solidaridad Jóvenes Vigilia Carabanchel Vaticano Robert Prevost Perú Gira Sudamérica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: Acusa RDC 'discriminación' por la cancelación del partido amistoso de Los Leopardos en EspañaEl Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) consideró que la cancelación del partido amistoso entre su selección nacional y Chile en Cádiz, debido a 'posibles riesgos sanitarios' por el brote de la enfermedad en el país africano supondría un acto de discriminación.

Read more »

Antes de visita del papa León XIV, España avanza con reparaciones a víctimas de abusos sexuales de la IglesiaEn 2023, el Defensor del Pueblo entregó informe de 800 páginas que estimaba que había cientos de miles de posibles víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en España a lo largo de décadas

Read more »

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso sexual en EspañaLas reuniones se concentrarán en casos que involucren a miembros del clero, como los acusados de cometer el abuso sexual

Read more »

El Papa se reunirá en España con víctimas de abusos sexuales por parte del cleroLeón XIV en España

Read more »