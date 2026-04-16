El Papa León XIV llama a la paz en Camerún en medio de un conflicto separatista

El Papa León XIV visitó Bamenda, Camerún, para predicar un mensaje de paz y condenar la guerra y la explotación en el corazón de una crisis separatista desatendida. El pontífice instó a un cambio de rumbo decisivo y criticó a quienes manipulan la religión con fines bélicos o económicos, a la vez que elogió los esfuerzos interreligiosos por la paz.

El Sumo Pontífice, León XIV, arribó el jueves a Bamenda, en el oeste de Camerún , donde fue recibido con una efusiva demostración de júbilo por parte de los residentes, quienes abarrotaron las calles, haciendo sonar sus bocinas y bailando en señal de bienvenida. Acompañado por el arzobispo de Bamenda, Andrew Nkea Fuanya, Su Santidad presidió una reunión por la paz en la catedral de San José, un encuentro que contó con la participación de miembros de la comunidad local. Este evento se enmarca en la cuarta jornada de su gira por África, el pasado 16 de abril de 2026.

Desde Bamenda, epicentro de un conflicto separatista que organizaciones humanitarias han catalogado como una de las crisis más desatendidas a nivel mundial, el Papa León XIV dirigió críticas contundentes contra el “puñado de tiranos” que, según sus palabras, están sumiendo al planeta en la guerra y la explotación. Su mensaje resonó con un llamado a la paz en una región traumatizada por casi una década de violencia. La llegada del pontífice generó una profunda emoción entre los habitantes, quienes vieron en su visita la posibilidad de que la atención global se centre en su difícil realidad. El papa, quien es el primer pontífice estadounidense en la historia, ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de escuchar un mensaje de paz, incluso ante críticas previas relacionadas con el expresidente Trump y su enfoque en el orden.

En la significativa reunión por la paz, León XIV compartió espacio con un jefe tradicional mankon, un moderador presbiteriano, un imán y una monja católica, destacando el esfuerzo interreligioso para poner fin al conflicto y brindar apoyo a las innumerables víctimas. Desde la catedral de San José, asentada en tierras donadas por los mankon, el Papa elogió el compromiso por la paz y emitió una severa advertencia contra la instrumentalización de la religión en los conflictos. Sus palabras cobra especial relevancia en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las justificaciones religiosas que algunos funcionarios estadounidenses han esgrimido.

El Sumo Pontífice exclamó: ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz! Pero ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo que es sagrado a la oscuridad y la inmundicia. Asimismo, instó a un cambio de rumbo decisivo, alejándose de la espiral del conflicto y la explotación de la tierra y sus habitantes con fines bélicos o económicos. El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios, afirmó. Aún no estaba claro si los combatientes separatistas, quienes habían anunciado una tregua de tres días para facilitar la visita papal, harían acto de presencia en la reunión.

La agenda del pontífice en Bamenda incluía la celebración de una misa para los residentes de la ciudad, situada en las proximidades de la frontera occidental de Camerún con Nigeria, antes de su regreso a Yaundé, la capital del país. El conflicto en las dos regiones anglófonas de Camerún tiene raíces históricas profundas, originadas en la división colonial del país entre Francia y el Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial. Las regiones de habla inglesa se integraron al Camerún francés en 1961 mediante un referéndum auspiciado por las Naciones Unidas. Sin embargo, los separatistas denuncian una marginación política y económica constante desde entonces.

En 2017, se desencadenó una rebelión independentista con el objetivo de escindir estas regiones de la mayoría francófona y fundar un Estado propio. Las cifras del International Crisis Group indican que el conflicto ha cobrado más de 6.000 vidas y ha generado el desplazamiento de más de 600.000 personas. Se sospecha que el movimiento separatista cuenta con apoyo de actores internacionales. Un ejemplo de ello fue la condena en diciembre pasado de dos individuos en Estados Unidos por conspiración para financiar y equipar a los separatistas. En marzo, Bélgica informó la detención de cuatro personas sospechosas de ser líderes independentistas y de recaudar fondos para la causa desde territorio belga.

El pontífice recalcó que quienes despojan a su tierra de sus recursos suelen reinvertir una parte significativa de las ganancias en armamento, perpetuando así un ciclo vicioso de desestabilización y muerte. Es un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta, sentenció. Camerún posee importantes reservas de recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, cobalto, bauxita, mineral de hierro, oro y diamantes, lo que convierte la industria extractiva en un pilar fundamental de su economía. Si bien las empresas francesas y británicas han tenido históricamente un papel dominante en este sector, en los últimos años, compañías chinas han incrementado su presencia de manera notable, especialmente en las regiones ricas en oro del este del país.





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