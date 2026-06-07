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El Papa León XIV pide en Madrid salir del egoísmo y comprometerse con el bien común

Religión News

El Papa León XIV pide en Madrid salir del egoísmo y comprometerse con el bien común
Papa León XIVCorpus ChristiMadrid
📆6/7/2026 10:11 AM
📰El_Universal_Mx
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Durante la misa y procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, el Papa León XIV exhortó a los fieles a abandonar la indiferencia y a vivir una fe que se abra al prójimo y a los desafíos sociales, recordando que Jesús camina entre nosotros como signo de esperanza para los más vulnerables.

El Papa León XIV presidió una multitudinaria misa de Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid , en la que llamó a los fieles a superar el egoísmo , la indiferencia y una fe cómoda y privada para comprometerse con el bien común .

Recordó que nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano, instando a romper las cadenas del egoísmo. En su homilía, rindió homenaje a la tradición religiosa española, sus solemnes procesiones y su expresión cultural. Tras la misa, presidió la procesión, destacando que Jesús camina por las calles, se identifica con los pobres y los desamparados, y es consuelo de los débiles.

Invitó a los católicos españoles a no reducir su religiosidad a un museo del pasado, sino a una escuela de fe viva que anime el presente. Los exhortó a estar presentes en los desafíos sociales, a no encerrarse en una devoción privada y a abrirse a los hermanos y a las familias, siendo constructores de un mundo nuevo

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