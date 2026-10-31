El papa León XIV vota por correo en las elecciones de mitad de mandato de EUA

El Vaticano confirma que el papa León XIV, de nacionalidad estadounidense, envió su voto por correo para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, ejerciendo su derecho como ciudadano. Esta es la primera vez que se confirma que un pontífice vota en unas elecciones. El papa ha tenido diferencias con el presidente Donald Trump, especialmente sobre la guerra en Irán.

El papa León XIV, quien nació en Chicago, votó por correo para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos de América (EUA), que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre 2026.

La oficina de prensa del Vaticano confirmó este viernes que el pontífice envió su voto por correo a Chicago, al ejercer su derecho como ciudadano estadounidense.

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Papa León XIV ejerce su derecho al voto por correo en Chicago

'En consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago', dio en un comunicado. Además, dio a conocer que 'el Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos'. Esta es la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones.

De acuerdo con el medio británico The Guardian, Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones. Según el medio, el papa realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

Historial electoral del pontífice y discrepancias con Donald Trump

The Guardian apuntó que además, Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010. El voto del pontífice ocurre en un año en el que se han evidenciado sus diferencias con el presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

León XIV ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EUA e Israel contra la república islámica el 28 de febrero y asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra. Mientras que Trump ha llegado a decir que el papa pone 'en peligro a muchos católicos y a muchas personas' porque, si de él dependiera, 'estaría bien que Irán tenga un arma nuclear'.