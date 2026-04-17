El Papa y Trump: Una Guerra de Visiones y Palabras en Medio Oriente

El pontífice León XIV condena la intervención militar de Estados Unidos en Irán, mientras que Donald Trump responde con ataques a la libertad religiosa y una controvertida imagen de sí mismo como Jesucristo, desatando un debate sobre la fe, la guerra y la política.

En la visión teocrática que persigue Donald Trump para Estados Unidos, él se proyecta como Jesucristo, rodeado de una corte celestial de ángeles con armaduras de soldados. En esta escena imaginada, su leal secretario de Defensa, Pete Hegseth , aplaude con fervor, mientras que el senador Marco Rubio observa en silencio, aparentemente avergonzado. Enfrente de esta representación, el papa León XIV se alza en rebeldía, considerando que la guerra impulsada por Estados Unidos es la antítesis de los principios divinos.

El 17 de abril de 2026, a las 6:00 a.m. GMT-6, se hacía evidente que la administración Trump había chocado frontalmente con la Iglesia. El presidente estadounidense, Donald Trump, bien podría haberle dirigido a su más devoto seguidor, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, unas palabras similares a las que don Quijote pronunció a Sancho Panza sobre la desagradable ingratitud. En este caso, la ingratitud provenía de un compatriota de ambos, el papa León XIV, quien había decidido romper su silencio y condenar enérgicamente la guerra emprendida por Estados Unidos contra Irán. Esta condena se extendía, por extensión, a las acciones bélicas de Israel contra Líbano y contra la población palestina en Jerusalén, Cisjordania y Gaza.

Han transcurrido más de dos semanas desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus masivos ataques contra Irán, y fue el domingo 22 de marzo cuando el papa emitió su primera declaración oficial sobre el conflicto, manteniendo inicialmente un perfil bajo. Durante el rezo del Ángelus, el pontífice expresó su profunda consternación ante la grave situación en Oriente Medio y en otras regiones del mundo afectadas por la guerra, como Ucrania y Sudán. Calificó el sufrimiento de las numerosas víctimas indefensas como un escándalo para toda la humanidad, subrayando la gravedad de la crisis humanitaria.

Al día siguiente, lunes, durante una audiencia concedida a la aerolínea italiana ITA, el papa dio un giro inesperado en su discurso, desviándose del uso civil de las aeronaves para abordar su aplicación militar. Afirmó categóricamente que los aviones nunca debían ser utilizados como instrumentos de guerra, y que los bombardeos aéreos debían ser prohibidos de forma rotunda. El martes por la noche, en una reunión con un grupo de periodistas, el pontífice reiteró con firmeza la necesidad de trabajar por la paz, pero insistió en que esta no debía lograrse a través de la violencia armada. A pesar de no haber mencionado directamente a Trump ni a la guerra en curso, el presidente estadounidense decidió cruzar una línea roja. Lanzó el ataque más severo de un mandatario de Estados Unidos en la era moderna contra la libertad religiosa, agravado por el hecho de que este ataque se dirigiera contra el primer papa estadounidense de la historia.

El 12 de abril de 2026, Trump disparó su primer torpedo verbal en su plataforma Truth Social, calificando al papa de «DÉBIL con el crimen y en materia de seguridad», en una clara alusión a la postura crítica del pontífice ante la política de mano dura contra la inmigración promovida por la Casa Blanca. Seguidamente, añadió que el papa era «terrible en política exterior», por atreverse a condenar la guerra, y le instó a no alinearse con la «izquierda radical». En la mente del magnate republicano, cualquier persona que condene los crímenes cometidos por sus tropas, como la trágica matanza de 168 niñas en la escuela primaria de Minab, en Irán, tras el impacto de un misil Tomahawk, era considerada parte de esa izquierda radical.

El segundo ataque, lanzado el mismo día, provocó estupor, indignación y profunda preocupación por la salud mental del presidente. Trump publicó en sus redes sociales una imagen generada por inteligencia artificial, donde se representaba a sí mismo como Jesucristo, sanando a un enfermo. De igual manera inquietante, varios soldados lo observaban desde las alturas, asemejándose a ángeles guerreros, mientras un caza, similar a los utilizados en los bombardeos sobre Irán, sobrevolaba la escena. Esta impactante fotografía, que fue retirada de su cuenta tras recibir críticas por blasfemia y después de que alguien publicara una versión similar bendiciendo a su amigo, el controvertido Jeffrey Epstein, encapsula a la perfección la visión del presidente estadounidense sobre lo que él considera el verdadero pensamiento cristiano: la paz solo se alcanza mediante la aplicación de la fuerza bruta.

Esta misma filosofía es defendida con fanatismo por su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien incluso habría considerado la idea de cambiar su título por el de secretario de Guerra, argumentando que sonaba más viril y temible. Hegseth, aclamado por la prensa de su país como el cristiano más fanático dentro del gobierno, muestra un especial resentimiento hacia el actual pontífice, a quien reprocha no percibir la guerra de Estados Unidos como una especie de nueva cruzada cristiana. Para el 4 de abril, el jefe del Pentágono estaba firmemente convencido de que los soldados estadounidenses «luchan en Oriente Medio en nombre de Jesucristo», y por ello, afirmaba, «el pueblo estadounidense debería rezar por ellos de rodillas», una velada referencia al papa.

Con el transcurso de los días, el comportamiento de Hegseth ha revelado señales de un desvarío místico, similar al que parece afectar a Trump. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha protagonizado incidentes notables, como dirigir un rezo en el Pentágono, desafiando la separación entre Iglesia y Estado. Este jueves, Hegseth protagonizó un peculiar episodio durante un servicio religioso en el Pentágono al pronunciar una cita que él atribuye a la Biblia, pero que guarda una sorprendente similitud con una escena de la película de Quentin Tarantino. “Y castigaré con gran venganza y furia a quienes intenten capturar y destruir a mi hermano. Y sabrás que mi indicativo es Sandy One cuando descargue mi venganza sobre ti, y amén”, rezó en voz alta ante sus subalternos. Tras la difusión de este sermón en las redes sociales, el secretario de Defensa afirmó que se trataba de la oración “CSAR 25:17”, supuestamente inspirada en “Ezequiel 25:17”, y añadió que la había aprendido del responsable de la reciente operación de rescate de dos miembros de la Fuerza Aérea en Irán.





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