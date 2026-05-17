Especialistas advierten que flexibilizar la educación básica y el pase de grado no resuelven los rezagos acumulados tras la pandemia y podrían profundizar las deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, sin estrategias de recuperación académica.

El pase de grado sin evaluación no resuelve los rezagos educativos y podría profundizar las deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, señalan especialistasConsultados por EL UNIVERSAL, especialistas en temas educativos advierten que flexibilizar la educación básica para que no haya reprobados, así como el pase de grado, no resuelve los rezagos acumulados tras la pandemia y podría profundizar las deficiencias en lectura, escritura y matemáticas, sin estrategias de recuperación académica.

Hacer que esos años, primaria y secundaria, no sea posible reprobar elimina señales de alerta e incentivos institucionales para generar apoyos tempranos, consideran expertos. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el modelo de evaluación escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vigente desde 2023, el cual limita la reprobación de alumnos en educación básica y flexibiliza el pase de estudiantes de primaria y secundaria al siguiente grado escolar.

Actualmente, cinco de cada 10 alumnos de nivel básico no tienen comprensión lectora, refirieron expertos. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL Lo anterior, incluso con rezagos académicos y en un contexto donde dos de cada tres alumnos no dominan operaciones matemáticas básicas y cinco de cada 10 no alcanzan niveles mínimos de comprensión lectora.

El pasado 7 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el modelo de evaluación escolar aplicado por la SEP desde hace tres años, bajo el cual la reprobación de alumnos en educación básica debe aplicarse solamente en casos excepcionales. Los ministros concluyeron que la SEP sí puede definir las reglas para evaluar, acreditar y promover a estudiantes de primaria y secundaria.

La SEP ha sostenido que el esquema busca evitar que la reprobación provoque abandono escolar, estigmatización o afectaciones emocionales en niñas, niños y adolescentes; aunque expertos señalan que promover estudiantes sin garantizar aprendizajes mínimos puede trasladar los rezagos de un grado a otro. Para Erik Avilés, director general del organismo civil Mexicanos Primero en Michoacán, la resolución de la Corte "deja firme un modelo de evaluación que nació enfermo de diagnóstico", al validar un sistema que flexibiliza la reprobación en medio de una crisis de aprendizaje.

"Es una declaración de política pública que dice, implícitamente, que el Estado mexicano prefiere que los niños y niñas avancen en los documentos escolares aunque no avancen en el conocimiento. Aprobar sin aprender no es garantizar el derecho a la educación; es garantizar la ficción de la educación", sostiene. Aunque aclara que "nadie en el activismo educativo serio defiende la reprobación como castigo", advierte que eliminar señales de alerta impide identificar a estudiantes que necesitan apoyo académico.

"El nuevo modelo aprobado y ahora blindado por la Corte diluye esas señales. Un alumno que avanza de grado sin haber consolidado competencias básicas es un alumno condenado a acumular deudas de aprendizaje", afirma. Sobre la eliminación de la asistencia como criterio automático de no acreditación, reconoce que existen estudiantes que faltan a clases por pobreza o problemas familiares; sin embargo, sostiene que la solución no es invisibilizar el problema.

"La respuesta correcta no es borrar el registro del ausentismo; es atacar sus causas con becas, transporte, comedores y servicios sociales", apunta. También cuestiona el esquema que permite a estudiantes de secundaria avanzar con hasta cuatro materias no acreditadas sujetas a regularización, pues las escuelas carecen de condiciones para brindar ese acompañamiento.

"El proceso de regularización ocurre en escuelas donde los grupos tienen 40 o más estudiantes y donde las tutorías académicas son, en la mayoría de los planteles, una promesa vacía", advierte. Añade que dar mayor peso al criterio docente puede ser positivo frente a los exámenes únicos, pero subraya que ello requiere maestros con tiempo y condiciones adecuadas para realizar evaluaciones formativas.

También considera especialmente delicada la acreditación automática en preescolar y primer grado de primaria, debido a que son etapas clave para detectar problemas tempranos de lectoescritura y pensamiento lógico-matemático.

"Hacer que esos años sean irreprobables elimina señales de alerta e incentivos institucionales para generar apoyos tempranos", afirma. Avilés sostiene además que reducir el abandono escolar requiere políticas integrales de apoyo social y no sólo flexibilizar los criterios de evaluació





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