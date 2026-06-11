El Pentágono amenaza con una intervención militar en Cuba si el régimen castrista no cambia de líder

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha amenazado con una intervención militar en Cuba si el régimen castrista no cambia de líder, aludiendo a la captura y asesinato del presidente Miguel Díaz-Canel, como ocurrió con Nicolás Maduro y su esposa.

El jefe del Pentágono visita la base estadounidense en la isla y pide estar preparados "para cualquier contingencia"junio 10, 2026 at 5:54p.m. GMT-6Captura de video tomado de la cuenta oficial en X del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que muestra al secretario Pete Hegseth arengando a las tropas en la base de Guantánamo, en el oriente de Cuba La presión de Estados Unidos sobre Cuba dio este miércoles un salto cualitativo y peligroso para el régimen castrista.

Emulando al coronel de la película "Oficial y Caballero", el secretario de Defensa, Pete Hegseth, arengó a las tropas estadounidense para una eventual intervención militar en Cuba, incluido una posible captura del presidente Miguel Díaz-Canel, tal como en enero con el venezolano Nicolás Maduro y su esposa. No lo hizo desde cualquier base militar, sino desde Guantánamo, el enclave militar estadounidense en el extremo oriental de Cuba.

"Todas las opciones están sobre la mesa", declaró en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si está contemplada la opción de un operativo para "capturar y matar" a Díaz-Canel. Hegseth explicó que "hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y (las autoridades de La Habana) tienen grandes decisiones que deberían tomar", en alusión al bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Trump, para forzar un cambio de liderazgo en la isla, sumiso a Washington, como ha ocurrido en Venezuela, sin que necesariamente signifique un cambio de régimen autoritario y de partido único por otro democrático y libre.

El problema es que "algunas veces los líderes toman decisiones equivocadas cuando están bajo presión", dijo el jefe del Pentágono a modo de advertencia a Díaz-Canel sobre si realiza un movimiento en falso, como pedir armas a sus aliados de China o Rusia. Al respecto, Hegseth declaró que "sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense".

"La Habana sabe que no debe entrar a un juego en el que esté amenazando a Estados Unidos", avisó y añadió que "lo que pase en el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos y el Departamento de Guerra estará preparado y en posición para cualquier contingencia"





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