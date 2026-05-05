El Pentágono despliega defensa multicapa en el Golfo de Omán y mantiene bloqueo a Irán

El Pentágono opta por un esquema defensivo multicapa en lugar de escoltas individuales en el Golfo de Omán, mientras continúa aplicando un bloqueo comercial a Irán. El Comando Central de EE. UU. detalla el Proyecto Libertad para facilitar la salida de barcos atrapados y responde a las acciones de Irán en la región.

El Pentágono está implementando una estrategia defensiva multicapa en lugar de escoltas individuales para proteger la navegación en el Golfo de Omán, manteniendo simultáneamente un bloqueo comercial sobre Irán .

El Comando Central (CENTCOM) de EE. UU. ha detallado que el Proyecto Libertad, diseñado para facilitar la salida de barcos atrapados en el Golfo Pérsico debido al bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, busca establecer una ruta de tránsito bidireccional. El almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, enfatizó que el objetivo principal es permitir la salida rápida de los barcos, anticipando también la llegada de nuevas embarcaciones en el futuro.

Esta estrategia difiere de las escoltas específicas para cada barco, que se consideran menos efectivas que un sistema defensivo multicapa. Cooper explicó que esta aproximación se basa en la capacidad de respuesta ante las acciones de Irán, que según sus declaraciones, ha interferido en la actividad del Comando Central en el Mar Arábigo, incluso después de un alto al fuego previamente acordado.

Durante las operaciones, buques de la Armada estadounidense fueron objeto de ataques con misiles de crucero y lanchas rápidas iraníes, todas las cuales fueron neutralizadas por las fuerzas estadounidenses utilizando municiones defensivas precisas. A pesar de estos incidentes, ningún buque militar estadounidense resultó dañado y no se reportaron heridos, ya que todos los misiles y drones fueron interceptados con éxito.

El CENTCOM ha advertido a Irán que se abstenga de amenazar a los activos y al personal estadounidense en aguas internacionales, reafirmando la autoridad de los comandantes estadounidenses para defender sus unidades y el transporte marítimo comercial. Cooper evitó comentar sobre el estado actual del alto al fuego, subrayando que la presencia estadounidense se centra en proporcionar una defensa sólida y multicapa a los buques mercantes, respondiendo a cualquier comportamiento agresivo por parte de Irán.

El Pentágono argumenta que está ayudando a restablecer el flujo del comercio mundial, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní busca aterrorizar y amenazar el transporte marítimo comercial. El Proyecto Libertad se distingue del bloqueo en el Golfo de Omán, que se mantiene en vigor para impedir el comercio con Irán, mientras que el proyecto busca abrir un paso seguro para el comercio internacional.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha criticado la iniciativa estadounidense, instando a EE. UU. a evitar ser arrastrado a un conflicto por aquellos que le desean mal, y calificando el Proyecto Libertad como una provocación. Araqchi ha reiterado que no existe una solución militar para una crisis política y ha advertido a EE. UU. sobre las consecuencias de sus acciones.

Además, ha extendido una advertencia similar a Emiratos Árabes Unidos, tras un incidente en el que un dron iraní causó un incendio en instalaciones petroleras en Fuyaira, hiriendo a tres ciudadanos indios. Las autoridades emiratíes informaron haber interceptado un total de 19 proyectiles procedentes de Irán durante el mismo día. La situación en el Golfo de Omán sigue siendo tensa, con ambas partes acusándose mutuamente de provocar escaladas y amenazar la estabilidad regional.

La estrategia defensiva multicapa del Pentágono y el bloqueo comercial sobre Irán representan una respuesta a las acciones percibidas como hostiles por parte de Teherán, mientras que Irán defiende sus acciones como medidas de protección de sus intereses y rechaza las acusaciones de agresión. El futuro de la seguridad marítima en la región dependerá de la capacidad de ambas partes para evitar una mayor escalada y buscar una solución diplomática a las tensiones existentes.

La complejidad de la situación se ve agravada por la presencia de múltiples actores regionales e internacionales con intereses divergentes, lo que dificulta la búsqueda de una solución duradera. La estabilidad del comercio mundial también está en juego, ya que el Estrecho de Ormuz es una ruta marítima crucial para el transporte de petróleo y otros bienes esenciales





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