El Pentágono endurece el acceso a periodistas bajo la administración Trump

Nuevas restricciones a la prensa en el Pentágono incluyen desalojos de oficinas, exigencia de firmar políticas restrictivas y acompañamiento obligatorio, tras una demanda judicial que declaró ilegales partes de la normativa.

El Pentágono implementó nuevas restricciones a la prensa tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Medios como The Washington Post, CNN, NBC y NPR fueron desalojados de sus oficinas para ceder espacio a medios conservadores.

Se exigió a los periodistas restantes firmar una política restrictiva de acceso. Tradicionalmente, los reporteros podían moverse libremente por pasillos y contactar fuentes militares. Medios como The New York Times, Fox News, AFP y Reuters se negaron a firmar, lo que resultó en la revocación de sus credenciales.

En marzo, un juez federal falló a favor del Times, determinando que partes de la política violaban la ley y ordenó que todos los periodistas, incluso quienes aceptaron la política, debían ser acompañados dentro del edificio. Estas medidas han generado criticas sobre transparencia y acceso informativo en el ámbito de defensa





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