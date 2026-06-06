El Pentágono teme por las negociaciones de paz con Irán debido a sospechas de espionaje israelí. Según The New York Times y NBC, Israel está espiando a funcionarios del gobierno de Estados Unidos de manera 'hiperagresiva' con el objetivo de debilitar o derrocar al gobierno iraní.

El Pentágono teme por las negociaciones de paz con Irán debido a sospechas de espionaje israelí. Según The New York Times y NBC, Israel está espiando a funcionarios del gobierno de Estados Unidos de manera 'hiperagresiva' con el objetivo de debilitar o derrocar al gobierno iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene una agenda distinta a la de Trump, que busca cerrar un acuerdo de paz con Irán. Los documentos citados por ambos medios identifican a dos funcionarios como blancos del presunto espionaje: Elbridge A. Colby, jefe de política del Pentágono, y otros funcionarios que usan teléfonos personales y aviones privados para atender asuntos de seguridad nacional.

Las dos partes involucradas han rechazado la información, calificándola de 'falsa' o asegurando que su país 'no recopila inteligencia sobre entidades estadounidenses'





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