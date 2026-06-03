El permiso Significant Public Benefit Parole es un mecanismo especial que permite el ingreso temporal a EU por razones humanitarias o de interés público. Pese a que dos gobernadores mexicanos presuntamente enfrentan una investigación en su contra, ambos mandatarios estatales aún podrían ingresar a territorio estadounidense mediante este mecanismo.

El permiso Significant Public Benefit Parole permite el ingreso temporal a EU por razones humanitarias o de interés público. Este permiso, conocido como parole, no equivale a una visa ni otorga residencia permanente, sino que funciona como una autorización especial para ingresar o permanecer temporalmente en territorio estadounidense.

Pese a que dos gobernadores mexicanos presuntamente enfrentan una investigación en su contra, y sus visas podrían haber sido canceladas, ambos mandatarios estatales aún podrían ingresar a territorio estadounidense mediante este mecanismo especial. El permiso Significant Public Benefit Parole se utiliza para permitir que personas extranjeras participen en procesos legales civiles o penales dentro de Estados Unidos, o cuando la presencia temporal de una persona representa un interés relevante para las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, el parole tiene una vigencia limitada y no sustituye otros mecanismos migratorios tradicionales. Es importante destacar que la cancelación de una visa no elimina posibles investigaciones ni modifica el estatus migratorio de fondo de las personas involucradas





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